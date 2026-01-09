Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава польского правительства Дональд Туск своими необдуманными заявлениями сорвал предоставление Украине реальных гарантий безопасности от США.

Об этом в газете Rzeczpospolita пишет экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Подробности, обнародованные после парижского саммита, указывают на то, что у Дональда Туска были основания полагать, что Соединенные Штаты готовы направить войска в Украину. Однако в принятой декларации не указано, что это произойдет. Когда я писал статью под названием «Польша сеет смуту вокруг мира в Украине», я не ожидал, что последствия действий премьер-министра окажутся настолько серьезными», – пишет Чапутович.

Речь идет о заявлении Туска 30 декабря, когда он сообщил, что США выразили готовность «участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск».

В итоге, по информации Politico, американцы потребовали внести в Парижскую декларацию поправки, сделав её менее обязательной, хотя первоначальный проект предусматривал создание многонациональных сил с участием США, но в принятом тексте упоминается только поддержка со стороны Вашингтона.

«Нечасто согласованный документ меняется в последнюю минуту. К сожалению, нельзя исключить, что это стало результатом сообщений в СМИ о деятельности польского премьер-министра 30 декабря. Никто, особенно американцы, не любит, когда его используют в качестве инструмента. После тревоги, поднятой заявлением Дональда Туска в лагере MAGA, администрация хотела избежать обвинений в невыполнении своих обещаний американцам. Ситуацию усугубляли ожидаемые трудности с получением политического одобрения на отправку войск на Украину», – подчеркивает экс-глава польского министерства.

Он сокрушается, что в итоге, как признал Зеленский, Киев «не получил четких гарантий защиты Украины от возможного нападения России».