Болтон приехал нагнуть Украину на 100 миллионов

27.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Соединенные Штаты попытаются отговорить Украину от экономического сотрудничества с Китаем.

Об этом в комментарии «Европейской правде» заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон, отказавшийся подтвердить, что США будут пытаться заблокировать продажу завода «Мотор-Сич» и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

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Он сказал, что с Украиной речь будет идти о ряде о ряде украинско-китайских транзакций, отметив, что не хочет «концентрироваться на одной».

«Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан», – сказал Болтон, посетивший сегодня с визитом Киев.

Он также рассказал, что в США исходят о принципе блокирования контрактов, угрожающих нацбезопасности, а потому «военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам».

«Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект «шелкового пути» и через привлекательные инвестиции… Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые приносят китайские инвестиции», – заявил советник Трампа.

При этом он не стал говорить о последствиях, если Украина не прислушается к мнению Вашингтона, сказав лишь, что такого рода контракты могут навредить самой Украине, не уточнив, впрочем, как именно.

Ранее деловое издание The Wall Street Journal сообщило, что Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании «Мотор-Сич» китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, чтобы не усиливать военные возможности Китая.

Как сообщал «ПолитНавигатор», китайские компании в случае получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на покупку свыше 50% акций «Мотор Сич» предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.