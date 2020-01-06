«Болваны, которые думают, что придут деньги в Украину» – Соскин опустил на землю Зе-оптимистов
В новом году Украине нечего рассчитывать на улучшение экономики за счет прилива инвестиций.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, ни одна компания не придет в страну, где идет разгул бандитизма, коррупции и болезней.
«Денег в виде прилива капитала в Украину в 20-м году не будет. Их просто нет.
Естественно, что эти деньги не придут в Украину, – я обращаюсь к тем, так называемым бизнесменам – болваны, которые думают, что придут деньги в Украину.
В страну-банкрот, в страну с внутренним дефолтом, в страну, где стагнация и все время стреляют… где не расследуются тысячи преступлений, где страна занимает первые места по пьянству, по болезням, где нет дорог.
Вы думаете, сюда придет какой-то капитал? Страна, в которой постоянно на восточном фронте гибнут люди…
Внешних источников финансирования, капитала, инвестиций – их не придет», – заявил Соскин.
Спасибо!
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