«Бомжи» осадили Совет Федерации

17.03.2021, Москва, Елена Острякова

Жители московских общежитий пришли сегодня к зданию Совета Федерации, чтобы рассказать о своих проблемах.

На акцию их вдохновила сенатор Людмила Нарусова, которая в начале марта оскандалилась, назвав «людьми бомжеватого вида» участников одиночных пикетов под Совфедом, требовавших наказания для Михаила Горбачева за развал СССР.

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Жители общежитий утверждают, что в бомжей их превращают московские власти, которые не хотят включать их жилье в программу реноваций.

Перед началом акции к Совету Федерации подошел Сергей Митрохин из «Яблока» и пообщался с журналистами, но после того, как полицейский сделал ему замечание, удалился.

В это время на ступенях появился мужчина с плакатом» «Сенаторы, вы сами делаете нас бомжами». Простоял он всего минуту, после чего был задержан полицией, которая сопроводила его в отделение в соседнем доме. Туда же попала и журналистка, которая пыталась защищать пикетчика.

Под шумок место под СовФедом занял следующий пикетчик – представитель НОД. В руках он держал плакат с требованием передать власть от олигархов Путину. Он также продержался минуту.

Позже стало известно, что задержан и Митрохин.

У ступеней остались женщины, представлявшие жителей общежитий. Они хотели передать сенаторам петицию. Полиция перенаправила их в другое здание.