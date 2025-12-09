Бондаренко допускает Европу от Лиссабона до Владивостока – «но не сейчас»

09.12.2025 20:22
Никто не будет инвестировать в будущее Украины, пока она «выступает в роли триггера» и интересна Западу лишь как инструмент разжигания конфликта в регионе. Вместе с тем, такие крупные игроки как США и Китай заинтересованы в стабильности на этой стратегически важной территории.

Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть много сфер, которые могут стать интересными для российской и американской экономики. Но для того, чтобы эти проекты заработали, необходимо закончить войну в Украине.

Это станет сигналом, что можно постепенно снимать санкционное давление с России. Именно это является главной причиной того, что сегодня так активно обсуждают Украину и украинский вопрос. Не потому – что Трамп очень любит украинцев или его беспокоят обстрелы, разрушения, гибель тысяч людей. Нет, политика вещь циничная – и в основе ее лежат, в первую очередь, экономические интересы.

В данной ситуации Украина может заинтересовать крупных игроков именно из-за ее стратегического положения, географического положения, как мост, как коридор для разного рода логистических проектов между Европой и Азией в рамках евразийских проектов. Но для этого необходимо, чтобы изменилась ситуация в отношениях между Россией и  Европой в целом, чтобы было потепление в отношениях, а это сейчас не просматривается», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что возвращение к варианту «Европы от Лиссабона до Владивостока» возможно, «но не сейчас».

«И  когда вернемся к этой теме, тогда и Россия, и Соединенные Штаты, и даже Китай будут заинтересованы в инвестициях в Украину.

Но только как в государство, которое связывает различных геополитических, геоэкономических игроков. А не государство, которое выступает в роли триггера и в роли той страны, которая призвана вносить конфликтность в ситуацию в регионе», – добавил политолог.

