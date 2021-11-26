Бондаренко: Нечего завидовать сербам. Украина сама виновата с газом

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Новости Украины

Раздражение руководителя оператора ГТС Украины Сергея Макогона по поводу низких цен на газ, установленных Россией для Сербии и Белоруссии является признанием неспособности договориться о приемлемых ценах на энергоноситель в условиях русофобской политики, проводимой Киевом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Этот комментарий больше всего напоминает какую-то историю обиды и зависти к низким ценам на газ для Сербии и Белоруссии со стороны оператора ГТС Украины. Конечно, нельзя утверждать, что газ это чисто коммерческая история. Мы все видим, что газовая политика – это часть большой геополитики. По этой причине Украина должна получать газ от России по максимально высокой цене. Нечего завидовать. Раньше надо было думать», – сказал Бондаренко.

Прокомментировали контракт Сербии с «Газпромом» и в Молдове, где после прихода к власти прозападного президента Майи Санду цена на газ выросла в три раза.

«Сербия добилась лучшей цены на газ – 270 долларов за тысячу кубометров. Это даже около 20 долларов меньше предыдущей цены. Вот как они умеют вести переговоры», – написал в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Он напомнил, что за весь период, пока действовал старый контракт с «Газпромом» (до сентября) страна заплатила 95 млн долларов, а за полтора месяца, когда правительство отказывалось перезаключать контракт, – 95 млн. долларов.