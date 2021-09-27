Бондаренко: От Германии Украина получит лишь обещания, но не гарантии

27.09.2021 12:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Пока сложно говорить, насколько благосклонно к Украине будет относится новое правительство.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко, давая оценку состоявшимся вчера выборам в бундестаг.

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«Цели и интересы Германии в значительной степени не зависят от смены правительства. Конечно, надо подождать формирования правительства, тогда можно увидеть кто в него войдёт. На основе этого можно будет уже говорить, насколько к новое правительство будет более благосклонно или менее благосклонно к Украине. Но основные принципы политики Германии останутся неизменными. Это, в первую очередь, прагматизм как внутри Европы, так и в международных отношениях за ее пределами», – считает Бондаренко.

«Хотя очевидно, что в состав правящей коалиция войдут нынешние партии власти, а потому возможны полутона. Внутри тех же социал-демократов существует как минимум две группы. Одна ориентирована на усиление развития отношений с Россией как с торговым и экономическим партнёром, вторая считает, что необходимо развивать отношения с Демпартией США как идеологически близкой силой, которая сегодня находится у власти США», – отметил эксперт.

«Много будет зависеть также от того, войдут ли в правительство «Зелёные». Есть ряд нюансов, которые позволяют говорить о том, что при определённых обстоятельствах Украина получит новые заверения в том, что её примут в Евросоюз, что её защитят, если Россия не будет прокачивать газ через её ГТС. Но дальше заверений вряд ли дело пойдёт», – резюмировал политолог.