Бондаренко рассказал, как Зеленский попал в цугцванг с референдумом по Донбассу

14.12.2021  12:30 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

Заявление президента Украины о возможности проведения референдума по статусу Донбасса — это попытка отказаться от выполнения Минских соглашений.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает киевский политолог Константин Бондаренко.

Заявление президента Украины о возможности проведения референдума по статусу Донбасса — это попытка отказаться...

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«Это способ отложить выполнение Киевом минских договоренностей, чтобы потом действовать по принципу «либо шах помрет, либо ишак сдохнет», – сказал эксперт «Известиям».

При этом он считает, что в случае проведения референдума любое принятое на нем решение будет проигрышным для украинской власти.

«Если граждане проголосуют за предоставление Донбассу широкой автономии, встанет вопрос о том, почему власть затягивала с имплементаций минских договоренностей. Если проголосуют против, это будет означать выход Украины из соглашений, а значит возобновление боевых действий», – резюмировал Бондаренко.

Скептически относится к идее референдума депутат ВР, председатель исполкома партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин.

«Организация и проведение референдума — длительный процесс, который опять отложит принятие конкретных политических решений. К сожалению, это время будет использовано радикалами и националистами для давления на власть, дестабилизации ситуации в стране и подрыва переговоров», – убежден политик.

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