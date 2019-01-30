Борьба между Порошенко и Тимошенко может привести к гражданской войне

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Противостояние между двумя главными кандидатами на выборах президента Украины может иметь катастрофические последствия для страны.

Об этом в ходе эфира канала «Espreso TV» заявил кандидат в президенты Украины, рэкс-глава майдановской группировки “Спильна справа” Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть большая угроза того, что выбор между Порошенко и Тимошенко будет использован для раскола в украинском обществе. В том числе есть вероятность использования некоего механизма для того, чтобы стравить патриотическую часть украинского населения друг против друга.

Всё это может привести если не к гражданской войны, то к существенному ослаблению национальной солидарности, которая необходима для эффективного противостояния российской гибридной агрессии. Это чрезвычайно важно, ведь та самая солидарность была иммунитетом в 2014 году, которая спасла нашу страну от развала», – сказал Данилюк (на снимке ниже).

Напомним, ранее проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко заявил, что кто бы ни стал президентом Украины из первой тройки кандидатов-лидеров, сценарий для страны один – война и национализм.