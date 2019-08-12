Борьба с контрабандой: следователи ГБР массово шмонают волынскую таможню

12.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следователи Государственного бюро расследований проводят 7 обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

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“Имею свежую информацию об обысках в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен”, – написала Варченко.

Она напомнила: в начале июля сообщала, что следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС.

“Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен”, – отметила первая заместитель директора ГБР.

По ее словам, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.

“Именно сейчас следователи ГБР осуществляют 7 санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления”, – добавила Варченко.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч. 4 ст . 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа) ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее бывшему начальнику Волынской таможни ГФС было сообщено о подозрении.