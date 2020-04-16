Борьба соросят и лоббистов Коломойского окончательно расколола Раду

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент принял закон «О внесении изменений в регламент ВР», который отменит рассмотрение внесённых лоббистами олигарха Игоря Коломойского 16 тысяч правок к «банковскому» закону, предусматривающему невозможность возврата национализированных банков прежним владельцам и полную зависимость Нацбанка Украины от МВФ.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил спикер Рады Дмитрий Разумков.

«К сожалению, парламент столкнулся с исключительной ситуацией. Никогда раньше мы не имели шестнадцать тысяч правок. Я сейчас не комментирую это событие, но это ситуация, которая может заблокировать работу Верховной рады по любому вопросу до осени. И проблема в том, что это может быть применимо не только к этому закону, но и к любому другому», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выйти из этой ситуации парламент может с помощью данного законопроекта, который был зарегистрирован летом 2019 года. Он также пообещал, что когда-нибудь Рада ограничит срок действия этого законопроекта.

С резкой критикой документа выступил депутат от фракции «За будущее» Дмитрий Лубинец. По его мнению, этот закон внесёт множество конфликтов и вызовет раскол украинского парламента.

«Этот закон прямо противоречит Конституции. Этим законом вы прямо разделяете народных депутатов. Один-единственный пример. Если народный депутат внефракционный, то у него есть право настаивать на одной своей поправке. Если народный депутат входит в группу, а во фракции у нас сегодня приблизительно тридцать депутатов, фракция имеет право настаивать только на пяти поправках.

Каким образом это выбирать? Кидать монетку? Или тянуть номерки – какой вытянут, ту и примем? Потому депутатам, которые заявляют, что это необходимо для страны, хочу напомнить: благими намерениями выложена дорога в ад», – сказал парламентарий.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 242 парламентария из 356 присутствующих. Документ был принят в целом. Примечательно, что «Слуги народа» дали всего 204 голоса из необходимых 226. Ещё 15 голосов дала партия «ОПЗЖ», 13 – группа «Доверие» и 10 – внефракционные.