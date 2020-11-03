Борьба за власть в Молдове еще не окончена

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Возможная победа прозападной Майи Санду на выборах президента Молдовы еще не означает кардинального разворота страны от России, поскольку для этого нужна будет поддержка парламента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин, отвечая на вопрос, что ждать России, если Санду станет президентом.

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Собеседник издания обратил внимание, что президент Молдовы не имеет больших полномочий и без поддержки в парламенте вряд ли может что-то серьезно делать.

«Мы были уже свидетелями того, как Додон был президентом, а при этом ничего не мог сделать. Даже не мог выехать за границу без разрешения. Не мог назначить посла, подписать какой-то документ. Потому что парламент и правительство его блокировали», – напомнил Затулин.

При этом добавил, что выборы президента – это важный этап, но не конец борьбы за власть в Молдове, а многое зависит от того, удастся ли перед вторым туром договориться с теми, кто выбыл из борьбы.

«А вот здесь есть разные варианты. Политики в Молдове – это не какие-то идеалисты прекраснодушные, за редким исключением. Может, как раз за исключением Санду, которая прозападная идеалистка. Это люди, которые склонны договариваться, перебегать из одного лагеря в другой.

Совсем недавно третий номер на выборах Ренато Усатый считался пророссийским политиком, который борется за интеграцию с Москвой и так далее. Сейчас он в оппозиции к Додону. Но электорат его по-прежнему питает пророссийские симпатии. А это 16-17 процентов на этих выборах», – сказал депутат

Как сообщал «ПолитНавигатор», в первом туре Санду обошла действующего президента Игоря Додона. Этот результат стал сенсацией, поскольку все опросы прогнозировали второй тур, но при этом первое место Додона в первом.