Борцы за независимость Ирландии поддержали Донбасс

30.04.2020, Донецк, Михаил Рябов

Выступающая за независимость Северной Ирландии от Великобритании партия Sinn Fein решила принять в инициированной ДНР конференции антиглобалистов, поскольку выступает за «настоящую демократию в Европе».

Об этом во время дискуссии заявил представитель ирландской партии Диермуд Мак Даблайрс (Diarmuid Mac Dubhglairs).

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«Мы выступаем против британской оккупации нашей страны, мы выступаем против политики Британии в отношении нас. Наша организация ведет деятельность в разных регионах, и мы также боремся с империализмом. Мы за настоящую демократию в Европе», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даблайрс отметил, что раскол на Украине – ситуация не уникальная. Нечто подобное происходит и в самих США, которые спровоцировали переворот в Киеве и поддерживают гражданскую войну на территории бывшей советской республики.

«Ситуация в Штатах напоминает Украину, где часть населения больше стремиться в Россию, а часть страны проамериканская», – сказал ирландский политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», анонсированное ранее проведение форума антиглобалистов в Донецке из-за закрытия границ в условиях пандемии пока что проходит в формате видеоконференции.

По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии.

«Вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе, находит его», – объясняет военкор Семен Пегов важность проведения конференции.