Борцы за права чернокожих в США поддержали Донбасс: «Америка – террористическая страна»

06.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

США проводят политику колониализма по всему мира, а в самой Америке продолжается дискриминация темнокожих граждан.

Об этом в ходе конференции антиглобалистов, инициированной ДНР, заявил Омали Йешитела, глава движения Ухуру, которое борется за права чернокожих в США.

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«Ситуация в Донецке, Сирии, Иране – это все дело рук США. Это политика колониализма», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Йешитела отметил, что, вопреки мифам о том, что Америка является образцом демократии, «на самом деле это какой-то концлагерь».

«Это террористическая страна», – сказал он.

Антиглобалист утверждает, что коронавирус используется в США для уничтожения чернокожего населения.

«600 лет назад, португальцы прибыли в Африку и похищали нас в рабство и до сих пор черные люди находятся в рабстве, страдают. В Луизиане, например, 73 процента зараженных людей – африканцы. Это какая-то война против африканцев. В штатах в тюрьмах большинство заключенных – африканцы. Это какая-то колонизация. Мы живем в состоянии постоянной войны, только не имеем оружия», – охарактеризовал Йешитела обстановку в Штатах.

Ухуру – панафриканистское движение. Наряду с Black is Back Coalition является одним из основных, объединяющих чернокожих Америки. Имеет представительства во многих странах Африки. Выступает за выплату США репараций африканским государствам. Требует вывести американские войска из Африки.

Как сообщал «ПолитНавигатор», анонсированное ранее проведение форума антиглобалистов в Донецке из-за закрытия границ в условиях пандемии пока что проходит в формате видеоконференции.

По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии.

«Вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе, находит его», – объясняет военкор Семен Пегов важность проведения конференции.