Борцы за выход Калифорнии из США – Донбассу: За нашу и вашу свободу!

05.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

Движение «Yes, California», выступающее за выход штата Калифорния из состава США, поддерживают борьбу жителей Донбасса против украинской оккупации и воссоединение с Россией.

Об этом лидер движения Луис Маринелли заявил в ходе форума антиглобалистов, инициированного ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше движение поддерживает Донецк. Мы в свое время поддержали Нагорный Карабах. Поддерживаем вас. Хочу сказать, что мы считаем Калифорнию отдельной страной и хотим независимости. Мы за это боремся. У нас много тех, кто поддерживает нас. Мы хотим, чтобы политика была для людей, а не для выгоды властям. Мы хотим провести референдум за независимость Калифорнии от США, и уже сейчас собираем подписи. Это право народа Калифорнии.

После переизбрания Трампа, а мы уверены, что его переизберут, мы активизируемся и начнем готовиться к референдуму. Мы отсоединимся от штатов. Мы хотим открыть посольство Калифорнии в Иране и других странах. Наша активность растет на международном уровне. Мы агитируем людей по всему миру и особенно в других штатах», – сказал Маринелли.

Как сообщал «ПолитНавигатор», анонсированное ранее проведение форума антиглобалистов в Донецке из-за закрытия границ в условиях пандемии пока что проходит в формате видеоконференции.

По информации, полученной от источников, близких к руководству ДНР, в онлайн-встрече уже приняли участие представители как минимум шести антиглобалистских организаций, среди которых United National Antiwar Coalition — американское общественное движение, выступающее против военной политики и вмешательства США в дела стран Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной Европы. Представлен был и африканский континент, и ирландцы, были также спикеры от других европейских стран, в частности, Финляндии.

«Вопреки скептическим оценкам деятельности ДНР на международной арене, Донецк довольно успешно пытается найти собственное место в международной политике и, что самое главное, так или иначе, находит его», – объясняет военкор Семен Пегов важность проведения конференции.