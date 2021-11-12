Бордачев: «Санкций против «Аэрофлота» не будет, но гадость поменьше могут сделать»

Появившиеся слухи о возможном введении санкций против российского «Аэрофлота» невозможно реализовать на практике, но для российской компании могут ограничить доступ к некоторым техническим возможностям,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. предположивший, что информация о вероятном введении санкций против «Аэрофлота» может быть блефом для проверки реакции российской стороны.

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При этом он обратил внимание, что взаимодействие между Россией и странами Европейского союза в сфере воздушного транспорта осуществляется на основе межправительственных соглашений.

«Это отдельный договор с каждой страной ЕС. И ЕС не может здесь ничего сделать централизованно, так же как и Россия. Но ЕС вполне может сделать какую-нибудь гадость поменьше – например, теоретически ограничить для нескольких зарубежных авиакомпаний, включая «Аэрофлот» или «Турецкие авиалинии», доступ к неким техническим возможностям, поскольку воздушный флот «Аэрофлота» – это преимущественно аэробусы», – сказал Бордачев.

При этом он полагает, что Россия вряд ли будет заниматься из-за этого расторжением межправительственных соглашений в сфере гражданской авиации со всеми странами ЕС.

А по словам младшего директора корпоративных рейтингов НРА Аллы Юровой, негативный информационный фон может в некоторой степени оказать влияние на глубину продаж рейсов в Евросоюз и затруднить сотрудничество с европейскими контрагентами.

В свою очередь в «Аэрофлоте» заверили, что намерены защищать свои интересы, в том числе и через суд.

Как сообщал «ПолитНавигатор», появилась информация, что ЕС совместно с США и Великобританией собирается ввести санкции против «Аэрофлота» и Turkish Airlines из-за якобы их причастности к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию.