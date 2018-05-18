18.05.2018, Донецк, Александр Че

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Бородай на авдеевской промке: надо брать Киев, а Украину включать в состав Российской империи

“ПолитНавигатор” предлагает читателям репортаж о посещении авдеевской промзоны делегации Союза добровольцев Донбасса во главе с его руководителем – первым премьер-министром ДНР Александром Бородаем.

11 мая 2018 года – День Республики. В ДНР празднуют 4-ю годовщину референдума, на котором большинство ее жителей поддержали государственную независимость.

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Уже днем Александр Бородай, которому в 2014 году было присвоено звание Героя ДНР, должен быть на официальных мероприятиях празднования Дня Республики (на одном из них – в помещении местного драмтеатра – Александр Захарченко вручит ему грамоту о присвоении звания «Почетный гражданин ДНР»), а вот утро у него и его команды свободное.

Было принято решение посетить авдеевскую промзону под Донецком, где позиции занимают бойцы легендарного интернационального батальона «Пятнашка», которым в настоящее время командует один из создателей СДД – майор Олег Мамиев (позывной «Мамай»).

Он был среди первых осетинских добровольцев, которые весной 2014 года приехали в Донбасс на помощь русским людям.

С Бородаем два его товарища по 2014 году: Дима «Морячок», руководитель крымского отделения СДД, доброволец с более чем 20-летним стажем (в 90-х он воевал больше года в Боснии на стороне, естественно, сербов; в 2014 делал Крым и Донбасс нашими), и Рома «Бумер» из Подмосковья, бывший спецназовец ГРУ, воевавший во Вторую Чеченскую, потом – на Донбассе.

Помимо Мамая Бородая сопровождает еще один командир по имени Евгений «Копьё». Подполковник. Воюет с 2014 года. Заходил в ДНР вместе с Бородаем.

На позицию выдвигаемся на нескольких машинах. Это одно из ключевых мест в обороне Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Еще в начале 2017 года здесь велись очень ожесточенные бои с применением артиллерии и танков.

Обстрелы позиций армии ДНР тут почти каждый день. Украинцы «бомбят» всем, чем только могут.

Бородай и гости из России выезжают на промку на нескольких машинах. Ни касок, ни броников с собой не берут. Только оружие.

К месту назначения прибываем быстро – буквально за 20 минут добрались из центра Донецка. Кругом степь. Всё уже в зелени. Деревьев и кустарников мало. По пути встречаются небольшие терриконы. Вдоль дороги столбы с электрическими проводами. Ощущение какого-то ремейка фильма Тарковского «Сталкер». Идем в Зону.

Спрашиваю у Бородая:

-Саша, какие чувства испытываешь, когда едешь в прифронтовой зоне?

-Какие? Того, что недоделано кое-что еще.

-Что именно?

-Ну, Киев еще не взяли. Ладно Киев. Тут просто у меня немного чувство юмора проявляется. Хотя, конечно, не совсем чувство юмора, если говорить откровенно. Это просто цель немного дальняя. А так ничего. Указатель на Славянск видел?

Бородай хочет сказать, что перед тем, как освободить от украинских нацистов и олигархов всю Украину, надо сначала освободить весь Донбасс.

Проезжаем блокпост. Останавливаемся и переходим в другие машины. К нам присоединяется группа хорошо вооруженных бойцов.

Перед выходом на позиции (идем на первую линии обороны – прямо в окопы). Нам объясняют, как надо идти и какие опасности нас в случае чего могут ожидать.

Разбиваемся на несколько групп. Бородай с командой идут в первой. Нас сразу предупредили, что нельзя кучковаться – надо растянуться. Просто если прилетит снаряд, а они тут летают каждый божий день, то нас сразу всех не будет, а так есть шанс в случае обстрела кому-то выжить.

Проходим под мостом и попадаем в зеленку. По дороге встречаются небольшие полуразрушенные строения.

Один из военных, идущих с нами, рассказывает:

– Вон там под обстрел попал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Смелый мужик. Когда начался обстрел, он отказался уезжать. Говорит: всё, возвращаемся назад, надо вытягивать ребят (наших бойцов) из-под обстрела. Я по рации командиру: мол, так и так, депутат отказывается уезжать, хочет обратно…

Тут в разговор вступает Бородай:

-Да, Лёша хороший человек. Он, молодец, был единственным российским политиком, который приехал к нам, в Донецк, в 2014 году еще до сентября месяца, когда уже было понятно, что мы выиграли. После этого уже потянулись все, а вот Лёша приехал, когда всё еще было неопределенно.

По дороге нам постоянно встречаются бойцы. Некоторые из них (по два человека) носят длинные бревна. Укрепляют окопы. Как нам сказали, Мамай постоянно укрепляет позиции.

В двух местах надо пригнувшись быстро пробежать, чтобы не быть замеченным украинским снайпером или пулеметчиком.

Попадаем в окопы. В них, в общем-то, можно идти в полный рост. Постоянно проходим мимо работающих бойцов. Жмем друг другу руки.

Через какое-то время попадаем в относительное большое здание. В нем когда-то было, видимо, по крайней мере два иди три этажа. Просто Бородай потом поднимался куда-то по бетонной лестнице наверх.

Коридоры узкие, но комнаты большие. Здание от постоянного попадание в него снарядов за 4 года боев полуразрушено. Кругом мешки с песком. Везде граффити. В одном из небольших проёмов икона.

Несмотря на битый кирпич, всё чисто, никакого неприятного запаха – или пота, или мочи – в помещении нет. Бойцы нормально и чисто одеты. В одном из углов горит небольшой очаг. Тут готовят есть и кипятят чайник. Нам сразу предлагают чай или кофе.

Бородай выбирает кофе. Ему протягивают большую металлическую кружку.

Спрашиваю у одного из офицеров: сколько отсюда до украинских позиций?

Отвечает: 70 метров.

-Часто ли обстрелы?

-Регулярно.

Снова обращаюсь к Бородаю по поводу испытываемых им чувств, когда спустя годы снова попадаешь в окопы. Опять говорит о чувстве недоделанной работы.

-Нужно сначала Славянск освободить. Потом – Мариуполь. Или сначала – Мариуполь, а потом – Славянск.

-А что сначала освободить – Харьков, Запорожье или Днепропетровск?

Смеется.

-Надо сразу на Киев двигать. А там всё остальное само освободится.

-Ты уже был премьером Донецкой республики. А какой республики еще хотел бы быть – Днепропетровской, Киевской, Львовской, Лондонской?

-Я за Россию, на самом деле. За великую Российскую империю, в состав которой, буду говорить откровенно, входят и Киев, и Львов, и Харьков, и Одесса, и всё остальное. Днепропетровск, кстати, тоже.

В «блиндаже» мы познакомились с двумя необычными бойцами: коротышкой Юрой и женщиной по имени Лена.

Юра несмотря на свой рост – метр с кепкой – абсолютно полноценный боец. Как нам рассказали, он категорически отказался от короткоствольного калаша. Сказал, что хочет воевать только с большим, «полноценным».

Единственная просьба, с которой Юра обращается к Бородаю во время разговора, это достать для него нормальную форму. Из-за его необычного роста подходящих размеров нет. Кто-то, слушая разговор, пытается шутить: мол, надо Юре купить детскую форму, но этот разговор сразу пресекается, как неуважительный по отношению к Юре.

Лена тоже необычный боец. Воюет уже давно. Сама она родом из Краснодона. Работала в тамошних исполнительных органах власти по финансовой части почти 30 лет. Воюет не только сама, воюют еще ее муж и два ее сына.

Командует бойцами поджарый, коротко стриженный, с бородкой-эспаньолкой мужчина с позывным «Знак».

Когда мы пришли, он вкручивал лампочку в небольшом помещении. Это командирский кабинет. Полевой кабинет Мамая. Все стены в клеенке, на которой написано «Кефир». Знак поясняет, что это осталось от гуманитарной помощи. В общем, повесили вместо обоев. На стене портреты Александра Захарченко и министра обороны ДНР Владимира Кононова («Царя»).

Знак говорит, что Мамай именно тут будет проводить командирские совещания, а не в штабе, чтобы командиры чувствовали передовую.

Спрашиваю у Мамая, как он относится к заявлению Порошенко, что украинская армия самая сильная армия в Европе.

Мамай смеется:

-Ну, тогда мы самая сильная армия в мире после российской…

Весь репортаж о пребывании в авдеевской промзоне и разговоры, можно посмотреть на этом видео.

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P.S. Когда шла работа над этим репортажем, из Донецка поступила тревожная информация: Олег Мамиев был тяжело ранен на этих позициях. Позднее стало известно, что от полученных ранений командир “Пятнашки” скончался.