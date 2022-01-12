Бородай: Ситуация в Казахстане отрезвила украинских русофобов

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Новости Украины

Оперативное введение миротворческих сил ОДКБ в Казахстан и подавление беспорядков отрезвило украинских русофобов, которые пытаются гадить России везде, где только возможно.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы, бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Россия приняла участие в разрешении конфликта в Казахстане, по крайней мере, его самой горячей фазы, это крайне важно. И это произвело отрезвляющее впечатление как внутри Казахстана, так и на те силы вне Казахстана, которые пытаются ситуацию там всячески раскачать. В том числе и на Украине», – сказал он.

Александр Бородай подчеркнул, что на Украине существуют специальные антироссийские подразделения, которые поддерживают любые беспорядки, идущие во вред Москве.

«Мы же знаем о готовности тех людей, которые на территории Украины занимаются антироссийской деятельностью, включиться в любой конфликт, где можно как-то ударить по геополитическим или экономическим интересам РФ. В частности, мы помним отряды украинских националистов, которые участвовали ещё в первой чеченской войне. Понятное дело, что на Украине всегда есть подготовленные и специализированные силы, которые готовы в любую минуту выступить в любой революционной или псевдореволюционной ситуации, которая будет идти во вред России», – резюмировал депутат.

Напомним, ранее стало известно, что к беспорядкам в Казахстане впрямую причастны ВСУ и руководство Польши.