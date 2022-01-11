Кибер-расследование: к беспорядкам в Казахстане впрямую причастны ВСУ и руководство Польши

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Новости Украины

ВСУ провоцируют жителей других государств на теракты, беспорядки и перевороты с помощью таких фейковых информационных ресурсов, как «Демократический выбор Казахстана».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Джокер ДНР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из администраторов информационных ресурсов организации, которая стояла за попыткой переворота в Казахстане «Демократический выбор Казахстана», является майор ВСУ Гарбузюк Андрей Николаевич», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что украинский майор служит в Центре информационно-психологических операций в Одессе. Родился он 13 декабря 1981 года в селе Новая Чертория Житомирской области.

«Умные и гордые украинцы не отказали себе в манипуляции над менее умными казахами, что ли?» – написал «Джокер».

Однако, как выяснилось, раскруткой «ДВК» занимается не только украинская армия – в этом деле оказалось замешано и польское руководство. Так, жена руководителя канцелярии премьер-министра Польши Агнешка Дворчик на своей странице в Facebook поделилась ссылкой на Telegram-канал «ДВК», называя провокаторов «оппозицией».

«Русские военные вошли в Казахстан и расстреляли мирных жителей», – подписала она свой пост.