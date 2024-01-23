Бортник анонсируют масштабное наступление ВС РФ на Киев осенью

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Российская армия может пойти в масштабное наступление, в том числе на Киев, летом текущего года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, участвовать в этом будет армия Белоруссии, о чем свидетельствует недавнее заявление представителя Генштаба ВС Белоруссии Артема Буторина о том, что его страна будет рассматривать нападение на союзников как на свою территорию.

«Это может быть одним из элементов подготовки участия белорусской армии в новой фазе вторжения в Украину. Часть западных медиа пишут о том, что Россия может попытаться во второй половине этого года снова проводить широкомасштабное наступление, в том числе включая Киев. Необходимо в России провести относительно тихо выборы, спокойные выборы, в марте президентские. Потом, возможно, объявить новую мобилизацию или новый расширенный призыв граждан в свою армию, потом необходимо определенное время на их подготовку. Я думаю, в лучшем случае вторая половина лета, более реалистично – осень. Россия может иметь намного большую армию, нежели она имеет сегодня. Тогда у нее появятся возможности для новых масштабных наступлений, в том числе и со стороны Белоруссии, и тогда белорусская армия, подготовленная российскими специалистами и «вагнеровцами», боеспособность которой явно выше уже, нежели была в 2022 году, в начале вторжения, может оказывать российской армии союзническую поддержку и принимать участие в боях в Украине», – прогнозирует Бортник.