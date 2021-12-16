Бортник: До Киева не дошло, что Байден сворачивает украинский проект «АнтиРоссия»

Новости Украины

Поскольку РФ и Запад начали выстраивать новую модель отношений, Украина как проект «АнтиРоссия» оказалась никому не нужна.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка снова склонна делить весь мир на зоны влияния. Мы видим, что диалог между США и Россией – как раз диалог о зонах влияния и об их границах. Дело уже не в демократии, правах человека, принципах международных организаций – где мы это слышим, когда вы это слышали в последний раз из их уст? Слова даже такие пропали. То, чем нас кормили последнее десятилетие, ушло в абсолютное небытие. Оно ушло, и это дополнительный кризис для Украины, потому что США постоянно дают понять, чтобы мы встраивались в новую повестку дня, где Украина может быть не разменной монетой, но предметом для баланса с Россией в торговле и тактических договорённостях. Условно говоря: «Мы вас не оставим, но ваша политика в отношении к России должна полностью измениться», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что Вашингтон давно дал понять, что не поможет Киеву защититься от России.

«Главное, что произошло за последние несколько недель в диалоге США, Украины, ЕС и России – заявление Байдена о красных линиях США в отношении Украины: о том, что Украине военной помощи не будет. Это единственная конкретика, которая прозвучала в отношении Украины, что Америка не отправит сюда своих солдат, хотя сохранит военную и экономическую помощь. Это параметры нового отношения США к Украине. Но поскольку наши элиты продолжают и не могут успокоиться, они стали заложниками своей пропаганды и нарративов, которые они продвигали много лет. Они продолжают требовать от США и ЕС членства в НАТО и военного присутствия на территории Украины, что сегодня не соответствует национальным интересам, поскольку они склонны договариваться с Россией перед лицом с Китаем», – подчеркнул Бортник.

Также политолог добавил, что Запад и Россия начали выстраивать новые отношения, в которых нет места Украине как «АнтиРоссии».

«Поэтому мы получаем регулярные пинки, начиная от офшоров и дел Вагнера, заканчивая прямыми заявлениям: «Мы защищать вас не будем, а только помогать защищаться, но сможете ли вы защититься с нашей помощью от России – вопрос понятный и прозрачный – скорее всего, нет». Сегодня Запад и Россия вычерчивают свои линии вмешательства и контроля. Это новая проблема для Зеленского, потому что Украина не может найти новую модель встраивания в эту систему, наши элиты не могут отказаться от курса на «АнтиРоссию», они не нашли курса на Украину, а наши западные партнёры чётко дали понять, что мы так и не стали частью Западного мира» – заключил Бортник.