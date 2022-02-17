Бортник: Объявленный Зеленским «День единения» чрезвычайно опасен для Украины

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Новости Украины

Объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским «День единения» является троллингом Запада, однако несёт в себе большую опасность для «незалежной».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот день правильно было бы назвать Днём единства против дезинформации. Потому что волна нагнеталась именно на западе, а украинское правительство и Россия в унисон говорили, что никакого вторжения не будет. Это сыграло на рейтинги, позволило власти возглавить освобождение. Это был также элемент лёгкого троллинга западных партнёров – пока вы угрожаете нападением, мы тут празднуем», – сказал он.

Руслан Бортник подчеркнул, что День единения также может таить в себе огромную опасность для Украины.

«Но в то же время есть огромная опасность. Поскольку общество подумало, что всё завершилось. Риска полноценного военного вторжения нет, или он минимален, но риск эскалации в Донбассе увеличился. Пока мы ждали вторжения в Киев, а Госдума принимала решение о признании ЛДНР, Россия заявила о геноциде на Донбассе, войска продолжали накапливаться с обеих сторон. Пока мы «боролись с вторжением», у нас происходила эскалация в Донбассе. Мы сегодня проснулись, посмотрели обстрелы в Донбассе и поняли, что история ещё даже не начиналась. Как бы этот праздник освобождения не слишком рано расслабил украинцев, отвлёк наше внимание от того, что необходимо тяжело работать для поиска политических компромиссов, без которых война может прийти в любой момент в наш дом», – резюмировал эксперт.