Бортник: Русские готовят наступление в конце мая. Это будет совсем другой Путин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России уже готовы резервы для масштабного наступления, однако оно начнётся не ранее, чем завершится перезагрузка вертикали управления после президентских выборов.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Военные эксперты говорят, что Россия накопила резервы до 100 тысяч человек, которые она собирается и может использовать уже на протяжении этой весны-лета-осени. Но всё же какое-то большое новое наступление маловероятно, пока в России продолжаются выборы. На дне голосования выборы не завершились, они находятся только в середине процесса. Вот, когда перезагрузится вертикаль управления, правительство и силовые структуры, вот тогда после этой перезагрузки, а это не ранее конца мая-начала июня – можно ожидать масштабного наступления», – сказал Бортник.

Он выделил Запорожское направление как самое вероятное, однако не исключил, что в свете последних событий планы могут резко поменяться.

«Высока вероятность, что предварительный замысел касался южного фронта, Запорожского направления. Запорожье вообще ключевой узел сегодня в этой войне. Потому что, контролируя Запорожье, можно наступать как на Одессу, так и на Донецк или на Крым. Запорожье превратилось в ключевой военный, административный и логистический узел. Высока была вероятность, что Россия пойдёт на Южном фронте, но события на границе Курской и Белгородской областей, и общественный запрос в России, который формируется на создании буферной или санитарной зоны, как сказал Путин, может толкнуть Россию в конечном итоге отправить эти резервы именно на направление Харьков-Сумы. Вот сейчас российское военное и политическое руководство принимает решение, куда направить эти ресурсы», – рассказал политолог.

Он ещё раз подчеркнул, что подход российского руководства в корне изменится.

«Выборы президента России означают перезагрузку системы. Путин 5.0 будет серьёзно отличаться от Путина 4.0, это будет небо и земля, он будет полным антагонистом Путину 1.0 или 2.0», – предупредил Бортник.