Бортник: Соседям завидно, что в прошлом веке только Украина увеличилась в размерах

Игорь Шкапа.  
01.10.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 503
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Варшава боится оказаться не на той стороне истории, что уже аукалось полякам разделом страны.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша тоже боится оказаться не на той стороне истории. А у Польши это традиционный национальный спорт – постоянно оказывается не на той стороне истории. Из-за этого эта страна была трижды разделена. Сегодня занимает от силы 40% своей бывшей территории», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Украине «так “повезло”, что мы живём рядом с соседями, у которых сумасшедшие геополитические травмы».

«Россия, с одной стороны травмирована распадом Советского Союза, Венгрия травмирована распадом Австро-Венгерской империи, Польша травмирована распадом Большой Польши. И только Украина за это время выросла. И всё это, конечно, ещё дополнительный скрытый просто человеческий мотив зависти, агрессии, которая проявляется в отношении Украины», – рассуждал Бортник, умолчав, что заканчивается история самой Украины.

