Бортник: Соседям завидно, что в прошлом веке только Украина увеличилась в размерах

Варшава боится оказаться не на той стороне истории, что уже аукалось полякам разделом страны.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша тоже боится оказаться не на той стороне истории. А у Польши это традиционный национальный спорт – постоянно оказывается не на той стороне истории. Из-за этого эта страна была трижды разделена. Сегодня занимает от силы 40% своей бывшей территории», – сказал укро-эксперт.

По его словам, Украине «так “повезло”, что мы живём рядом с соседями, у которых сумасшедшие геополитические травмы».