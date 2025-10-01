Бортник: Соседям завидно, что в прошлом веке только Украина увеличилась в размерах
Варшава боится оказаться не на той стороне истории, что уже аукалось полякам разделом страны.
Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф ТФ» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Польша тоже боится оказаться не на той стороне истории. А у Польши это традиционный национальный спорт – постоянно оказывается не на той стороне истории. Из-за этого эта страна была трижды разделена. Сегодня занимает от силы 40% своей бывшей территории», – сказал укро-эксперт.
По его словам, Украине «так “повезло”, что мы живём рядом с соседями, у которых сумасшедшие геополитические травмы».
«Россия, с одной стороны травмирована распадом Советского Союза, Венгрия травмирована распадом Австро-Венгерской империи, Польша травмирована распадом Большой Польши. И только Украина за это время выросла. И всё это, конечно, ещё дополнительный скрытый просто человеческий мотив зависти, агрессии, которая проявляется в отношении Украины», – рассуждал Бортник, умолчав, что заканчивается история самой Украины.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: