Бортник: Выборы на Украине нагрянут внезапно – «как инфаркт или инсульт»

Выборы на Украине сгенерирует кризис – и никакой Зеленский не сможет этому помешать.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И под давлением США со ставкой на оппозиционные силы внутри Украины выборам не сможет никто противостоять – даже президент Украины. Парламент вынужден будет разблокировать этот вопрос и запустить выборы», – сказал Бортник.

«Вообще, следующие выборы в Украине будут внезапными – как инфаркт или инсульт. Вы не увидите к ним подготовку до момента кризиса. Кризис сгенерирует выборы. Например, если администрация президента США заявит, что готовы заключать сделки только с обновлённой властью. Или парламент в Украине захочет ратифицировать сделку. Тогда Украина может быть отправлена на выборы.

«Существуют и другие сценарии, о которых говорил и сам президент Украины, и представители вооружённых сил. Весна и лето – традиционное время активности на фронте. И эскалация, последствия этой эскалации, тоже могут иметь политические последствия.

Напомню, военное положение до 9 мая, после этого Верховная рада должна его продлить по представлению президента. Однако уже сейчас можно ожидать, что само голосование будет сопровождаться, как минимум, очень серьёзной внутриполитической дискуссией.

Продление ВП будет зависеть не только от внутренней ситуации, но и от хода мирных переговоров, а также от характера взаимоотношений Зеленского и Трампа. Если связи между ними снова окажутся в какой-то кризисной точке дискуссии, продление ВП может оказаться под вопросом.

Если в США решат, что команда Зеленского требует чрезмерно много, не исключено, что продление ВП будет просто заблокировано, не найдут голосов в Верховной раде. Ну а если военное положение не будет продлено, то это станет спусковым крючком для электоральных и политических процессов», – заключил политолог.