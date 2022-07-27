Бошняки-мусульмане неожиданно взбунтовались против западного надсмотрщика

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В Боснии и Герцеговине несколько дней уже происходят массовые протесты. Причиной стало решение Высокого представителя (международного наблюдателя, следящего за выполнением Дейтонского соглашения, которое прекратило Боснийскую войну 1992 – 1995 годов) Кристиана Шмидта внести изменения в Конституцию страны.

Также его не устраивает закон о выборах. Шмидт уже направил в посольства западных стран проект предполагаемых изменений.

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И если ранее действия немца представители боснийского энтитета поддерживали, так как они носили антисербский характер, то теперь со стороны мусульман в его адрес звучат лишь проклятья.

Радован Ковачевич, советник сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, оценил бессовестное лицемерие боснийских политических представителей, которые еще семь дней назад превозносили Кристиана Шмидта как величайшего защитника демократии и суверенитета Боснии и Герцеговины, а теперь кидают в него камни.

«Теперь они говорят о суверенитете БиГ и о том, что Шмит не имеет права что-либо навязывать БиГ», — сказал Ковачевич.

Он заявил, что для боснийских политиков приветствуется только то, что навязывается извне и позволяет гегемонию над двумя другими народами Федерации, потому что они видят БиГ исключительно как страну боснийцев, в которой сербы и хорваты должны потерять все свои права или сохранить в минимальном виде права некоторых национальных меньшинств.

«Что очень важно, так это то, что боснийские политические представители никогда не соглашались с тем, что является сутью Дейтонского мирного соглашения. А сутью его является равенство трех составляющих народов, независимо от их численности», — сказал Ковачевич.

При этом хорватское население в стране находится в меньшинстве, что постоянно дает повод боснийским мусульманам ущемлять их права.

Ковачевич подчеркнул, что БиГ – это не страна боснийцев, а три равноправных нации – сербы, хорваты и боснийцы, и два равноправных образования, Республика Сербская и Федерация Босния и Герцеговина.

При этом сегодня хорваты лишены избирательных прав на значительной части территории, так как боснийцы избирают двух своих членов в президиум вместо того, чтобы избирать боснийца и одного хорвата, как прописано во всех документах.

«Их цель состоит в том, чтобы окончательно лишить хорватов избирательных прав, а затем перейти к сербам и добиться того, что было их целью войны. А именно – создать Республику БиГ, в которой будут объединены только боснийцы», – сказал Ковачевич.

По его словам, боснийцы хотят «БиГ для себя», а сербы останутся без Республики Сербской и потеряют все демократические права, гарантированные Дейтонским мирным соглашением.

Советник также указал, что в Баня-Луке не комментируют всю ту неразбериху, которая сейчас происходит в Федерации БиГ, потому что это не касается Республики Сербской, так как в энтитете не признали назначение Шмидта, поскольку его кандидатура должна была пройти одобрение в Совбезе ООН, но этого так и не произошло.