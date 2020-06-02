Бошнякская экстремистская элита съела своего министра за борьбу с коррупцией и мигрантами

02.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр безопасности БиГ, лидер партии Союз за лучшее будущее Фахрудин Радончич подал в отставку после травли, устроенной ему бошнякской элитой за намерение депортировать нелегалов из мусульманских стран и расследовать аферу с закупкой ИВЛ премьера Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ Фадиля Навалича.

Об это сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Радончич дал понять, что одной из основных причин его ухода является разногласие с бошнякской сараевской элитой, представленной крупнейшей Партией демократического действия (ПДД), по поводу 9,5 тысяч нелегальных мигрантов, в первую очередь, из стран Северной Африки, Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана.

Эти люди, не желающие легализоваться представляют, по словам уходящего министра, огромную угрозу безопасности страны, поскольку многие из них связаны с исламистским террористическим подпольем. При этом, когда в свое время Радончич пригрозил депортировать из страны посла Пакистана Мухаммада Халида Рао, отказавшегося сотрудничать с боснийскими спецслужбами в деле легализации граждан его страны, находящихся в БиГ, на сторону посла встали лидеры бошнякской элиты – член Президиума от этой общины Шефик Джаферович и лидер ПДД Бакир Изетбегович.

«У нас была ситуация, когда председатель Президиума БиГ господин Джаферович и министр иностранных дел приняли этого посла, дистанцировались от меня как министра безопасности и моего плана, и в любой нормальной стране министр безопасности ушел бы в отставку, потому что руководство государства встало на сторону одного посла, даже не услышав аргументов Министерства безопасности, – пояснил Радончич. – Вторая причина этого акта – это стратегические разногласия, связанные с делом «ИВЛ»…. Я не думаю, что разовая кража бюджетных денег в размере 10,5 миллионов конвертируемых боснийских марок не должна иметь своего юридического эпилога. Я не тот, кто утверждает, что господин Новалич виновен, но мне не приходится иметь дело с невиновными.

Фахрудин Радончич

Но в принципе, как министр безопасности, я не могу согласиться с возможностью обвинять всю судебную систему БиГ односторонним, а иногда даже национальным образом».

Дело в том, что сейчас в БиГ раскручивается дело премьер-министра Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ, ставленника ПДД Фадиля Навалича, которого подозревают в махинации на вышеупомянутую сумму при закупке китайских ИВЛ.

Ранее тот «совершенно случайно» обошел немногочисленные сербские общины Федерации при выделении средств на борьбу с пандемией коронавируса. После того, как Наваличу были предъявлены доказательства, обвинения посыпались уже на бошняка Радончича со стороны сараевской элиты, которая клеймило его за то, что он якобы намеренно атакует лидеров бошнякской общины в интересах сербской и хорватской общин.

«Я не уходил в отставку все это время потому, что ждал спада пандемии и назначения своего заместителя, чтобы работа министерства не прерывалась, – рассказал уходящий министр безопасности. – При этом я хочу подчеркнуть, что все три обвинителя по делу «ИВЛ» – бошняки, следовательно, в нем нет ничего антибошнякского».

Мухаммад Халид Рао и Шефик Джаферович

После ухода Радончича открытым остается ворос, почему сараевская элита заинтересована в том, чтобы на ее территории оседали мигранты с сомнительным прошлым.

Предположений может быть несколько. В частности, еще отец нынешнего лидера ПДД Алия Изетбегович и его правая рука – верховный муфтий Мустафа Церич в начале 90-ых призвали в страну моджахедов со всего мира для борьбы с «великосербской агрессией».

В ходе войны подразделения боевиков из арабских стран, Ирана, Пакистана и Афганистана отметились безрассудной отвагой и средневековой жестокостью. Впоследствии многие осели в БиГ, женившись на местных женщинах, организовав закрытые общины, жившие по нормам шариата, где практиковались многоженство и женское обрезание.

Впоследствии, после терактов в Нью-Йорке, под давлением западных спецслужб Сараево пришлось выслать многих из них, еще одна партия «новых боснийцев» отправилась воевать на Ближний Восток и в Ирак.

Можно предположить, что руководство Сараево держит у себя в стране «правильных мусульман» для достижения определенных стратегических целей. Во-первых, эти люди могут использоваться для давления на боснийских сербов, не случайно недавно лагерь для них был разбит руководством страны на территории заброшенной сербской деревни, куда бежавшие оттуда жители четверть века не могли вернуться из-за противодействия местных властей.

Во-вторых, популистская политика бошнякских властей провоцирует отток населения из БиГ, в первую очередь, молодежи, и можно предположить, что из-за опасения потерять работоспособных граждан Сараево готово замещать их управляемыми и бесправными «правильными мусульманами», что вдобавок увеличит удельный вес мусульман БиГ в пику православным сербам и католикам-хорватам.