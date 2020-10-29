Бошнякская элита отказывается от неудобной правды о геноциде сербов

29.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Главная бошнякская Партия демократического действия (SDA) и ее лидер Бакир Изетбегович отказываются признавать отчет Независимой международной комиссии о страданиях сербов в Сараево в 90-е годы.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доклад, подготовленный шестью иностранными экспертами под руководством профессора Еврейского университета, эксперта по исламизму Рафаэля Израэли, вызвал негодование у бошнякской элиты. SDA заявило, что исследование является «новой попыткой властей Республики Сербской изменить правду об осаде Сараево с помощью грубых подлогов и неправды».

Активисты партии, многие из которых принимали участие в войне, в том числе и в карательных антисербских акциях, также отвергают ответственность за массовое изгнание сараевских сербов и захват их собственности, заявляя, что это «работа банд Караджича (первого президента Республики Сербской)», которые «имитировали преследования сербов в Грабовице, Вогошче, Илидже, Илияше и Хаджиче».

Бакир Изетбегович на конференции SDA.

«Комиссия, нанятая правительством Республики Сербской, не является ни научной, ни независимой, и ее цель – не установить истину, а совсем наоборот – попытаться подтвердить преступную политику Младича и Караджича ложным отчетом», – говорится в заявлении партии.

Директор Республиканского центра исследований войны, военных преступлений и поиска пропавших без вести Милорад Коич сказал, что документ международной группы, «отражает характер всего, что произошло с сараевскими сербами», и в нем четко выделены «конкретные факты» как неопровержимые доказательства того, что происходило во время войны. А также четко показывается, что осады города со стороны сербов не было, было лишь блокирование сербской столицы. По словам Коича, в отчете недвусмысленно указано, что сербская община в Сараево была уничтожена.

Ранее, реагируя на выводы этой комиссии сербский член Президиума БиГ, Милорад Додик напомнил о том, что в результате действий бошнякских сепаратистов была уничтожена вся 100-тысячная община сараевских сербов.