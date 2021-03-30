Бошнякские политиканы саботируют работу власти в Сребренице

30.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Проигравшие выборы представители бошнякских партий бойкотировали работу Скупщины Сребреницы, выражая недовольство количеством предоставленных им мест в муниципальном правительстве.

Бошняки требуют, что к дележу власти в городке подключилась политическая элита Сараево и иностранные кураторы БиГ.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», с избранием рабочих органов собрания и Радомира Павловича из Союза независимых социал-демократов (партии лидера боснийских сербов Милорада Додика) зампредом муниципального собрания, был сформирован новый созыв парламента Сребреницы.

Заседание началось с торжественной процедуры приведения к присяге избранных депутатов, после чего бошнякские «слуги народа» покинули заседание. Работу продолжили 14 депутатов от сербских партий, которые избрали рабочие органы и вице-президента Скупщины, а ее председатель так и не был избран, поскольку политические партии не представили никаких предложений.

Павлович заявил, что новый парламентский созыв был сформирован после неудачных переговоров с бошнякскими представителями.

«Из-за соблюдения сроков принятия бюджета и других обязательств мы больше не могли ждать и мириться с препятствиями со стороны бошняков, начавшимися в ходе избирательной кампании. Мы предложили им распределение управленческих должностей в той пропорции, которая была, когда сербы были в меньшинстве, но после того как им досталось шесть мест в муниципальном правительстве, они стали требовать больше управленческих должностей, чем у сербов, у которых их 15 (потому что они победили на выборах – ред.), что недопустимо. Таким образом, они хотят возместить ущерб, нанесенный бойкотом выборов» – заявил Павлович.

Мэр Сребреницы Младен Груичич также отметил, что коалиционное соглашение между сербским и бошнякским блоками не было подписано из-за нереалистичных требований бошняков о руководящих должностях в муниципалитете, а также в местных госучреждениях.

«У сербских партий пятнадцать советников, у бошняков – шесть, но бошняки потребовали девять руководящих должностей… Также они требуют, чтобы возможное соглашение (между бошнякским и сербским блоками было подписано Милорадом Додиком и Бакиром Изетбеговичем, Желько Комшичем (лидерами сербской и бошнякской общин, а также фиктивным, избранным голосами бошняков «хорватским» членом Президиума БиГ – ред.), и чтобы это было сделано в присутствии западных послов, что является ненужным и неприемлемым….

Мы уже привыкли к такому сценарию, что бошняки немедленно покидают заседания, если не могут навязать свою позицию и достичь своих целей. Они проиграли ноябрьские выборы, поэтому они потребовали их повторения, а затем бойкотировали февральские выборы, потребовав международного вмешательства… Мы щедро предложили им равномерное распределение мест, но они просили большего, как если бы они были победителями на выборах, а мы не принимали и не примем этого, потому что это шантаж», – отметил Груичич.

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Затем США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.