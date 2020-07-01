Бошнякские сепаратисты раскачивают ситуацию в сербском Санджаке

01.07.2020, Белград, Алексей Топоров

В населенный преимущественно бошняками-мусульманами сербский регион Санджак, где наблюдается очередная вспышка коронавируса, прибыли премьер Сербии Анна Брнабич и министр здравоохранения Златибор Лончар, которых встретили свистом и оскорбительными выкриками местные сепаратисты.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В негласной столице этой территории Нови-Пазаре (сама историческая провинция разделена сегодня между шестью муниципалитетами Черногории и двумя административными районами Сербии) встречал высоких гостей вице-премьер уходящего правительства, лидер победившей на последних выборах на местных выборах союзной руководству страны Санджакской демократической партии Расим Ляич.

Гости из Белграда побывали в районной больнице, пообщались с ее главврачом Мехо Махмутовичем, а затем и с населением края. Однако, когда представители сербского руководства вышли к людям, их встретили свистом и оскорбительными выкриками.

«ИВЛ в больнице подключены, работают и лечат людей, скажите людям, что информация о том, что ИВЛ не работают – это ложь, – сказала горожанам Брнабич. – Мы не боялись и не будем бояться, потому что мы делаем свою работу, любим свою страну и ее граждан. Я не буду бояться, потому что я здесь не из-за политики… Они могут угрожать мне, пытаться прорвать оцепление, избить меня, правда не изменится – мы здесь, чтобы помочь народу Нови-Пазара».

Впоследствии один из присутствовавших на встрече местных журналистов сообщил премьер-министру, что дебоширы, перекрикивавшие и оскорблявшие ее являются активистами местной сепаратистской Партии демократического действия Санджака, возглавляемой экс-министром правительства Сербии Сулейманом Углянином. То есть это были не представители «возмущенного народа», а заранее подготовленные политические активисты.

Активисты Партии демократического действия Санджака пытаются перекричать Анну Брнабич.

Брнабич поблагодарила представителя прессы, а также отметила, что те, кто распространяют ложные новости и панику, затрудняют работу больницы общего профиля в этом городе.

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«Есть круг людей, чья философия звучит, как «чем хуже, тем лучше», – отметила глава сербского правительства. – Политические активисты должны заниматься только политикой и не использовать здравоохранение и сложную эпидемиологическую ситуацию в своих целях».

В свою очередь Мехо Махмутович поблагодарил коллег из Крагауевца и других городов Сербии, пришедших на помощь Нови-Пазару.

Напомним, что в начале апреля президент Сербии Александр Вучич лично привез в этот город 10 клинических препаратов ИВЛ, 3 транспортных препарата ИВЛ (которые могут использоваться и как клинические), 22 тысячи хиругических масок, 3 тысячи эпидемиологических масок, более тысячи перчаток, спецобувь, защитные костюмы и 250 специальных очков.

На выходку санджакских сепаратистов, явно инициированную их лидером, отреагировал министр обороны Александр Вулин.

«В разгар пандемии вирус Александр Вучич приехал в Нови-Пазар, посетил граждан и привез ИВЛ. Через два дня сербская армия продезинфицировала город, медицинские учреждения, дом престарелых, построила временный госпиталь, послал президент Вучич и грузовики с медицинской техникой для всех жителей Нови- Пазара. Углянин же послал своих людей, чтобы они кричали, рассказывали неправду и оскорбляли свою страну и врачей.

Ранее, когда он был министром правительства Сербии, то говорил, что в Сербии не будет проблем с этническими меньшинствами, пока он министр, но они появятся, как он только перестанет быть министром. Если бы мы предложили ему место в правительстве, он немедленно прекратил бы такие атаки… Но Сербия победит коронавирус, а вот Углянин вряд ли победит свои жадность и безумие», – сказал Вулин.

Сулейман Углянин.

Лишившись своего поста в правительстве Сулейман Углянин развил бурную сепаратистскую деятельность в родном Санджаке, в частности призвал международное сообщество повторить косовский сценарий в его родном крае.