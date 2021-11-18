Бошнякский член Президиума БиГ приехал в Вуковар, чтобы говорить о «сербской агрессии» и призывать к «возмездию»

В церемониях Дня жертв Вуковара, проходящих в этом ныне хорватском городе, принял участие бошнякский член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаеферович.

Ежегодно отмечаемая в Хорватии дата приурочена к освобождению 18 ноября города Югославской народной армией от праворадикальных хорватских боевиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джаферович заявил, что своим присутствием он хотел выразить «уважение к защитникам Вуковара и жертвам великосербской агрессии».

«Жертвы заслуживают уважения и справедливости, а преступники заслуживают наказания, – сказал гость. – На сегодняшний день не все, кто причинил вред Вуковару, привлечены к ответственности, и не следует отказываться от поиска справедливости. Зло великосербской агрессии позже распространилось на другие районы Хорватии и всю БиГ. Были совершены массовые преступления, и все завершилось геноцидом в Сребренице».

Джаферович не без пафоса заявил, что мир якобы не заметил происходящего в Вуковаре и не отреагировал (на самом деле Запад сразу же встал на сторону хорватских сепаратистов). Поэтому проходящие в Вуковаре ежегодные мероприятия якобы являются неким посланием миру о том, что нужно совместно «вовремя реагировать и сдерживать зло».

Характерно, что День жертв Вуковра отмечается в Хорватии 18 ноября – в день освобождения города от неоусташей. А сербской общиной страны – 16 ноября, в годовщину массовой резни сербского населения, устроенной хорватскими боевиками в одном из окраинных районов города.

До 1991 года в этом городе проживало чуть больше сербов, чем сейчас – 37%, а среди местной хорватской общины были сильны интернационалистские, прокоммунистические настроения.

В частности, в ходе первых демократических хорватских выборов партия сепаратистов Хорватское демократическое содружество проиграла, получив лишь 26% голосов, а победил Союз коммунистов Хорватии (65% голосов). После чего пришедшее к власти в Загребе руководство ХДС поручило своей региональной ячейке разработать комплекс мер по выдавливанию коммунистов и сербов из города и окрестностей.

В апреле 1991 года новоизбранный министр Хорватии Гойко Шушак с подельниками лично обстрелял населенное преимущественно сербами расположенное в окрестностях Вуковара Борово-Село ракетами, селяне в ответ создали отряды самообороны.

В мае туда же явились вооруженные части хорватского МВД, чтобы снять вывешенный на праздники флаг СФРЮ и заменить его на хорватский, в результате завязавшейся перестрелки погибли люди и с той, и с другой стороны.

Одновременно подразделения ультранационалистов-чернорубашечников ХОС (Хорватские оборонительные силы) 2 мая арестовали избранных местных чиновников-коммунистов, заменив их своими людьми.

Боевики хорватского нацбата HOS в Вуковаре

После чего националисты развязали настоящий террор против местного сербского населения: были взорваны более десяти частных заведений, принадлежавших сербам, похищены около сорока видных горожан сербской национальности, чьи тела со следами пыток и издевательств были найдены в Дунае. Дело кончилось тем, что летом 1991 года Вуковар покинули 13 тыс. 734 серба.

ЮНА до последнего не вмешивалась в конфликт, и даже, как в случае вышеупомянутых майских столкновений в Боровом Селе, только разводило противоборствующие стороны, изымая оружие и арестовывая как хорватских боевиков, так и сербских добровольцев, приезжавших помогать соплеменникам.

Однако все изменилось, когда сепаратисты взяли в осаду воинские части, требуя отдать им технику, оружие и боеприпасы, и убраться с территории Хорватии. И начали отстреливать военнослужащих. После этого армия стала стороной конфликта и 3 сентября начала осаду Вуковара.

ЮНА в Вуковаре

После освобождения города от боевиков, он был включен в состав непризнанной Республики Сербская Краина. И пребывал в таком статусе, даже когда в 1995 году большая часть республики была уничтожена в ходе блицкрига хорватской армии. И только в 1998 году Вуковар и прилегающие к нему земли Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема были под давлением ООН «мирно интегрированы» в Хорватию.

Сербские жители Вуковара встречают ЮНА

Нужно отметить, что «мирная интеграция» привела к тому, что, вопреки европейской хартии о языках, сербский язык в Вуковаре вытеснен из делопроизводства, а попытка установить на его улицах и учреждениях двуязычные таблички наткнулись на агрессию местных «ветеранов Отечественной войны» и мэра-националиста Ивана Пенавы.

Также сократилась численность местной сербской общины, чьи лидеры были арестованы «за преступления против человечности», то есть, за вооруженное сопротивление сепаратистам в 90-е годы, а на сербских подростков регулярно нападают местные футбольные фанаты. При этом по сербским погибшим – 1300 военных и более 140 гражданских – официально никто не скорбит.

Реалии сегодняшнего Вуковара поучительны и в свете конфликта на Донбассе, поскольку киевские пропагандисты неоднократно заявляли о том, что хотели был позаимствовать как военный, так и мирный «хорватские сценарии».