В годовщину этнической чистки Вуковара сербская община почтила память всех павших

Представители сербской общины Хорватии пустили траурные венки по Дунаю у пристани клуба гребных видов спорта в Вуковаре.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В акции памяти приняли участие Председатель Сербского народного совета и депутат Сабора Хорватии Милорад Пуповац, сербский вице-премьер хорватского правительства Борис Милошевич, представитель президента Сербии в Хорватии Веран Матич и представитель Содружества семей убитых, пропавших без вести, похищенных «Против забвения» Радойка Мркич. Помимо венков, которые были спущены на воду, в Вуковарской православной церкви Святого Николая были зажжены свечи по всем жертвам войны.

В этот день в вуковарском пригороде Борово Населье хорватскими боевиками были убиты пятнадцать мирных сербских жителей, в их числе и четверо детей, самому младшему из которых был год и месяц. Большинство людей были убиты выстрелами в упор, но многие тела были обезображены следами пыток. Карательная акция была организована руководителем местной ячейки националистической партии президента Хорватии Франьо Туджмана «Хорватское демократическое содружество» Томиславом Мерчепом .

Томислав Мерчеп (стоит в берете) со своими боевиками в 1991 году.

С февраля по июль 1992 года Военная прокуратура Белграда вела судебные разбирательства в отношении хорватскихбоевиков, совершивших военные преступления против сербов в 1991 году. Были вынесены десятки приговоров по тяжким преступлениям, в том числе два смертных приговора. Но 14 августа в ходе акции по обмену пленными по принципу «Все на всех», в Неметине, неподалеку от Осиека, осужденные были освобождены, а в Хорватии их встретили как героев.

Приговоренный в 2016 году за военные преступления Мерчеп условно-досрочно вышел на свободу в 2020 году.