Бошнякский член Президиума просит западного надсмотрщика БиГ убрать лидера боснийских сербов

31.08.2021 22:22 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик своим бойкотом парализовал работу этого органа. Его бошнякский коллега Шефик Джаферович обратился с жалобой к Верховному представителю по БиГ Кристиану Шмидту.

Джаферович попросил Шмидта воспользоваться исключительными «боннскими полномочиями» и снять Додика с его поста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Бошняк пожаловался западному хозяину на то, что Додик заблокировал деятельность Президиума БиГ, поскольку для принятия государственных решений требуется голос представителя сербской общины.

«На последнем заседании практически не было принято никакого решения, – сокрушался бошнякский член Президиума. – Додик проголосовал против всех пунктов повестки дня. Один или два элемента были приняты в тех случаях, когда не требовалось консенсуса, и где можно было принять решение большинством. Президиум БиГ не сможет работать таким образом, и вред бойкота очевиден. Мы, например, не могли договориться о назначении посла. Институт Президиума БиГ, его компетентность находятся под угрозой!».

Джаферовиич считает, что Додик якобы злоупотребляет этим институтом, отказываясь осуществлять свои конституционные полномочия, ища реакции со стороны международного сообщества. Он подчеркнул, что ожидает того, что Верховный представитель заменит Милорада Додика, добавив, что сербскому члену президентства придется изменить свою политику, если он не хочет уходить с политической сцены.

Напомним, что Милорад Додик, руководство Республики Сербской и представители всех политических партий боснийских сербов объявили бойкот государственным органам власти Боснии и Герцеговины после того, как прошлый Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко внес поправки в уголовный кодекс страны, подразумевающий тюремное заключение за отрицание лживого «геноцида в Сребренице» и прославление героев сербской обороны, признанных кривосудием в Гааге «военными преступниками».