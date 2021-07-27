Республика Сербская объявила бойкот Боснии и Герцеговине

27.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Все политические партии Республики Сербской проявили национальное единство и в ответ на антисербские поправки Верховного представителя Валентина Инцко объявили бойкот органам государственной власти Боснии и Герцеговины.

Сербские представители не станут участвовать в работе органов государственной власти БиГ до тех пор, покуда поправки, подразумевающие уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице», не будут отменены.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе встречи всех партий Народной скупщины Республики Сербской была высказана единая позиция, согласно которой новые поправки, введенные уходящим Верховным представителем по БиГ, австрийским дипломатом Валентином Инцко, боснийскими сербами не принимаются, а сам он более не считается ими легитимным.

Встреча партийных лидеров была собрана по инициативе сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика председателем Народной скупщины Неделько Чубриловичем, который отметил, что диалог был очень конструктивным.

«Никто не снимается со своих постов (в структурах БиГ – ред.), просто нет условий для работы в Президиуме БиГ, Парламенте БиГ и Совете министров БиГ», – сказал Чубрилович.

В свою очередь Милорад Додик указал, что сербские представители в органах власти Боснии и Герцеговины не будут участвовать в принятии решений, пока антисербские поправки не будут отменено.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что решения, достигнутые в ходе встречи будут переданы на рассмотрение в парламент РС, и они чрезвычайно важны, поскольку являются результатом соглашения между лидерами всех парламентских партий.