Бошнякский лидер грозит сербам спецслужбами, НАТО и Исламским миром

23.12.2021  19:13 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Дзен, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Республика Сербская, Россия, Сербия, Скандал


Негласный бошнякский лидер, глава старейшей исламистской Партии Демократического Действия (SDA) Бакир Изетбегович нервно отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проблемах, которые несет ЕС интеграция БиГ.

Об этом Изетбегович рассказал в эфире BIR TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Негласный бошнякский лидер, глава старейшей исламистской Партии Демократического Действия (SDA) Бакир Изетбегович нервно отреагировал...

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Лидер SDA прокомментировал слова Виктора Орбана о том, что «проблема будет заключаться в интеграции двух миллионов мусульман из БиГ в ЕС».

«Для нас непонятна система ценностей, которую отстаивает Орбан, некий европейский национализм. Бошняки  – европейский народ. Босния и Герцеговина – одна из древнейших стран Европы, а венгры пришли с Урала, из Азии. Но, как бы то ни было, в конце концов, мы все равные и одинаковые люди.

Орбан и люди вокруг него забывают, что европейские цивилизации и культуры не существовали бы без вклада, внесенного мусульманами. Во всем: в науке, культуре, ренессансе, астрономии, медицине», – рассуждал Изетбегович.

Говоря о решении Народной скупщины Республики Сербской в течение полугода вернуть себе дейтонские полномочия, бошнякский лидер перешел к прямым угрозам.

«Администрация  Высокого представителя (OHR) должна отреагировать, иначе ее не должно быть. Они могут с комфортом упаковать чемоданы, если не будет никакой реакции. Прокуратура БиГ, Конституционный суд БиГ, SIPA и OSA (сараевские спецслужбы – ред.) также должны отреагировать.

Прокуратура отступила перед одним хулиганом Милорадом Додиком. В случае нападения на территориальную целостность БиГ, вооруженные силы БиГ и НАТО должны действовать! Мы видим реакцию Германии, Нидерландов, Великобритании, Америки. Исламский мир еще не выступил, у него хватает своих проблем, но в случае необходимости – они будут за нас», – угрожал Изетбегович.

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