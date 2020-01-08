08.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Религия
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Боснийских сербов обвинили в том, что они неправильно празднуют Рождество

Празднование православного Рождества в боснийских городах, где согласно официальной версии был совершен «геноцид мусульманского населения», вызвало бурную реакцию у властей Боснии.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansı, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боснийский вице-президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины») Рамиз Салкич заявил, что празднование сербами Рождества представляет собой прямую угрозу безопасности боснийцев в регионе.

Бакира Хасечич, президент Ассоциации женщин-жертв войны, призвала принять закон против тех, кто «отрицает геноцид и восхваляет военных преступников».

Боснийцы утверждают, что ультранационалистические сербские группы, празднующие православное Рождество в Вышеграде, Братунаце и Сребренице «оскорбляли жертв геноцида и выкрикивали лозунги в пользу сербов, совершивших военные преступления».

Так, движение «Равна Гора» организовало автоколонну в Вышеграде и «использовало религиозный праздник как средство провокации для боснийцев».

«Геноцид в Сребренице» в 1995 году стал поводом для НАТО начать бомбардировки Республики Сербской. «Резня в Сребренице» – это фальсификация геноцида. Крупные потери 28-й дивизии боснийской армии в районе Сребреницы (в широком смысле – среди всего мужского населения анклавов Сребреница и Жепа) были представлены как сознательное уничтожение мусульман.

Недавно министерство бороны Великобритании официально признало, что наступление сил сербов на Сребреницу в июле 1995 года было спровоцировано постоянными атаками со стороны боснийских мусульман.

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