Суд Боснии и Герцеговины признал исламистских командиров виновными в издевательствах и пытках сербских заключенных в 1992 и 1993 годах.

При этом он оправдал других – за убийство пленного и террор над мирным наслением, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боснийский суд первой инстанции приговорил надзирателей бошнякских концлагерей для сербов Химзо Селимовича и Рамиза Мичиводу к трём и двум годам заключения, соответственно. Их подельники Чамил Рамич и Мехмед Добрача были оправданы.

«Заключенный Владимир Стиепович получил удары кулаком от Селимовича и других сотрудников охраны, в результате чего у него на ноге сломался гипс», — это только одно из озвученных судом преступлений.

Селимович в 90-е был членом сепаратистской «Службы государственной безопасности Боснии и Герцеговины», Мичивода – командир роты военной полиции.

Рамича обвиняли в том, что он, будучи начальником службы безопасности, а позднее помощником командира Вышеградской бригады, не предотвратил системных издевательств подчиненных над пленными. Результат – как минимум один установленный погибший.

События происходили в Каостице в районе Вышеграда в 1992 и 1993 годах. Суд решил оправдать командира садистов.

Добрачу обвиняли в том, что он, будучи помощником командующего по безопасности 81-й дивизии так называемой «Армии Боснии и Герцеговины», спокойно наблюдал за издевательствами своих боевиков над сербскими гражданскими лицами и узниками в Рогатице и в Горажде в 1995 году. Его оправдали тоже.

Такие фиктивные суды над бывшими исламистскими боевиками проходят в БиГ по указу западных кураторов страны, чтобы создать видимость правосудия «для всех граждан». Но сербских командиров приговаривали к огромным срокам без наличия и десятой части подобных доказательств.