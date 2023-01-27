Босния и Герцеговина может ввести визы для граждан РФ

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Евросоюз требует от Боснии и Герцеговины (БиГ) как страны-кандидата ввести визы для граждан Российской Федерации.

Об этом сообщили в Делегации ЕС в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В свою очередь, в посольстве РФ в БиГ назвали требование ЕС «попыткой превращения страны в колонию».

«Мы ожидаем, что БиГ, как страна-кандидат, полностью согласует свою внешнюю политику, политику безопасности и торговую политику с политикой ЕС. Для хорошего функционирования безвизового режима с ЕС от БиГ ожидается полное соблюдение визовой политики ЕС, которая не предусматривает безвизового режима с Россией», – отметили в Делегации ЕС в Сараево.

Дипломаты ЕС ссылаются на отчет Еврокомиссии, опубликованный в декабре 2022 года, в котором говорится, что БиГ не соответствует критериям либерализации визового режима с Шенгенской зоной. В нём содержится рекомендация, чтобы БиГ «в приоритетном порядке привела свою визовую политику в соответствие со списком третьих стран, которым требуется виза в ЕС, особенно тех стран, которые представляют риск нелегальной миграции или риск для безопасности ЕС».

В документе подчеркнуто, что БиГ должна ввести визы с Россией, и отмечено, что БиГ также имеет безвизовый режим с Азербайджаном, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и Турцией – относительно которых никаких требований не выдвинуто.

В посольстве России в Боснии и Герцеговине в ответ заявили, что действующее Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами создает благоприятные условия для развития связей между ними.

«Убеждены, что действующая правовая база соответствует, в первую очередь, интересам Боснии и Герцеговины, открытой страны, которую ЕС пытается превратить в колонию», – уточняется в заявлении российского посольства в Сараево.

В Министерстве иностранных дел БиГ, которое ныне возглавляет представитель мусульман-бошняков, бывший баскетболист Элмедин Конакович, требование ЕС пока не прокомментировали.

Стоит отметить, что формально внешнюю политику Боснии и Герцеговины определяет Президиум БиГ, куда входят представители сербов, хорватов и бошняков, каждый из которых имеет право вето. Однако в минувшем созыве Совета министров БиГ отдельные послы этой страны при международных организациях делали заявления в поддержку антироссийских санкций, хотя таких решений не принимало ни правительство, ни Президиум БиГ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в связи с попытками чеченцев въехать из Боснии и Герцеговины в Хорватию с целью получения политического убежища, могут отменить безвизовый режим между РФ и БиГ.