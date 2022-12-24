США потратили миллиард на борьбу с «русским влиянием», почти половину – на Балканах

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С 2017 года США потратили более миллиарда долларов на финансирование программ противостояния влиянию России.

Почти половина из этой суммы пришлась на страны Балканского полуострова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Госдепартамент США 23 декабря опубликовал отчет Фонда противодействия российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund, CRIF), согласно которому с 2017 года США потратили 1,021 миллиарда долларов на финансирование неправительственных организаций и программ противостояния влиянию России.

В отчете указано, что самая значительная часть средств – 621,5 миллионов долларов – выделена на деятельность в Восточной Европе в странах Вышеградской четверки (Венгрия, Словакия, Чехия и Польша). На страны Балкан было предусмотрено 454 миллиона долларов.

По данным отчета, больше всего денег США потратили в Боснии и Герцеговине – 80,85 миллиона долларов, дальше идут Северная Македония – 67,47 миллиона долларов, замыкает тройку лидеров Румыния – 66,15 миллионов долларов.

61,16 миллиона долларов были выделены на эту деятельность в самопровозглашенной «Республике Косово», а 55,57 миллионов были предназначены на деятельность в Сербии.

Учитывая тот факт, что согласно Конституции Сербии и Резолюции СБ ООН 1244 Косово и Метохия является сербским автономным краем, то на борьбу «с русским влиянием» в Сербии Вашингтон потратил 116,73 миллиона долларов.

На Черногорию американцы выделили 50,02 миллиона долларов, Болгарию – 47,71 миллионов, Словению – 40,35, Албанию – 39,02, Хорватию – 11,43, Грецию – 0,7 миллиона долларов.

Как объясняется в отчёте Госдепа, программы CRIF созданы для достижения целей закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и помощи странам, подверженным «влиянию и агрессии Российской Федерации, и у которых нет экономической возможности эффективно противостоять ей».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Госдепартамент США выступает против признания России государством-спонсором терроризма.