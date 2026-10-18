Ельцин не потребовал в Беловежской пуще вернуть Крым, потому что уже присягнул мировому капитализму и прекрасно понимал, что Запад не позволит России даже намёком претендовать на роль бывшего СССР или Российской империи. Кроме того, Ельцин боялся, что от него просто избавятся, если он будет мешать процессу колонизации РФ Западом.

Об этом на канале издания «Ваши новости» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень выгодно говорить о том, что разрушение Советского Союза не было сознательной платой за реставрацию капитализма в России. Потому что иначе сказать, что мы пошли на такое преступление ради того, чтобы стать хозяевами фабрик, заводов, пароходов, не очень удобно… Часто говорят о том, что в Беловежской пуще Ельцину было достаточно сказать, что Крым отдай, и Кучма [Кравчук] бы согласился, потому что для него это было непринципиально, и всё бы это решилось в 5 секунд безо всяких эксцессов… Ельцин был очень сильный, к сожалению, и умный правитель. Другое дело, что спился. Он прекрасно понимал, что он делает и к чему он ведёт. И если бы он в Беловежской пуще сказал – «а верните-ка нам», я думаю, что очень быстро выяснилось бы, что Ельцин «поел грибков». Бывает же с правителями, не доглядели. Ещё палёная водка была в те времена», – рассуждал Шишкин.

«Если ты клянёшься верностью капитализму, проклинаешь Советский Союз, проклинаешь коммунизм, но при этом вдруг говоришь: «А верните-ка нам Крым». Тогда на Западе сразу же ушки на макушке, говорят: «Подождите, он, конечно, антикоммунист, но он же русский империалист». Это же он хочет возродить Российскую Империю, Босфор захватит. Зачем же нам это надо? Нам что, из огня да в полымя?», – озвучил свою точку зрения политолог.

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