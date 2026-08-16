Ельцинские «россияне» развернули украинских русских против нас – Стешин

Максим Столяров.  
16.08.2026 18:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытка создания ельцинской властью искусственного наднационального конструкта «россиянин» была колоссальной ошибкой с трагическими последствиями.

Об этом на канале «Крым 24» заявил находящийся в Донецке военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка создания ельцинской властью искусственного наднационального конструкта «россиянин» была колоссальной ошибкой с трагическими последствиями....

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«В начале 2000-х была попытка создать искусственный конструкт наднациональный – «россиянин». Слово «русский», и вообще русская нация – об этом не говорилось, это было «р-слово», как шутили, оно не произносилось.

И что мог себе думать находящийся на Украине, проживающий там из поколения в поколение, считающий себя русским, какую идентификацию он мог в таких условиях принять? Если на его большой Родине слово «русский», «р-слово» – не произносится вслух.

И тут ему неосознанно со всех сторон объясняют – «запишись в украинцы, сразу легче станет, будешь, как мы». Конечно, люди меняли национальную идентификацию. И в итоге мы сейчас воюем сами против себя, со своим зеркальным отображением. Поэтому так тяжело идёт война.

Ещё Стрелков в 2014-м на мой вопрос, почему мы не можем отбить Донецкий аэропорт, он сказал – «мы же против русских воюем», – рассказал Стешин.

«Величайшая ошибка. Которую мы, кстати, пытаемся сейчас исправлять. Чем хороши русские люди: мы умеем свои ошибки, не сразу, но всё-таки признавать и исправлять – так, что дым столбом», – добавил военкор.

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