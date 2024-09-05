«Боятся, но понимают» – гендиректор ВЦИОМ об отношении россиян к конфликту с Украиной

Крымчане и севастопольцы, в отличие от жителей других регионов РФ, менее подвержены паническим настроениям и желанию отсидеться. В целом к военным действиям на третьем году СВО жители России привыкли, но все хотят мира и на наших условиях.

Об этом «Первому севастопольскому» сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 10 лет ситуация более-менее выправилась. И, конечно же, у Крыма и у Севастополя, тем более, есть очень сильный аргумент для такой внутренней устойчивости, для гордости и патриотизма. Эти два региона на себе ощутили все «прелести» жизни в независимой Украине. И сегодня, когда стоит вопрос, кто – кого, тут меньше всего сомнений и желания куда-то убежать, отсидеться, «моя хата с краю». Конечно, это тоже есть, безусловно. И в Крыму, и в Севастополе. Но этого существенно меньше, чем в других регионах Российской Федерации, которые на себе не испытали все эти прелести. Поэтому надо иметь толстые крепкие нервы, заботиться о своём эмоциональном и психологическом здоровье, и, самое главное – надо верить в победу. И тогда всё будет хорошо», – подчеркнул он.

Тем не менее, на первом месте по опросам у россиян страхи, связанные с военными действиями. Поскольку они уже не локализованы территорией Украины или новых субъектов РФ.



«Курск, Брянск, частично Белгород, про Севастополь и Крым не говорю. Поэтому, конечно, главный страх – это возможная эскалация военных действий. Но я бы не сказал, что это панический страх. Всё-таки уже третий год идёт специальная военная операция, и, как ни странно, люди привыкли. Конечно, все хотят, чтобы это быстрее закончилось, разумеется. Важный вопрос, чем это всё закончится. Потому что мы уже проходили Минские соглашения номер один и номер два, которые, к сожалению, не привели к надёжному, справедливому, долгосрочному миру и были просто паузой, подготовкой к ещё более масштабным военным действиям. И в обществе это понимают», – заключил Фёдоров.