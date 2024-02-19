Брат гибнущего в тюрьме казаха-русофила Ермека Тайчибекова обратился к Марии Захаровой

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Родной брат политического узника этнократического режима Казахстана, русофила Ермека Тайчибекова – Марлен Тайчибеков, написал открытое письмо.

Адресатами обращения названы спикер МИД России Мария Захарова и председатель Международного движения русофилов Николай Малинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марлен Тайчибеков (на фото) обращает внимание на то, что казахстанские власти посадили русофила Ермека Тайчибекова за преступление, которого он не совершал. Казахская Фемида считает его экстремистом только за то, что тот занимался защитой русского языка, культуры и прав русских людей в Казахстане.

«Никогда Ермек не хотел разжигать и не разжигал между двумя народами – казахами и русскими, между двумя государствами – Республикой Казахстан и Россией, рознь, вражду; он всегда желал и желает в настоящее время, дружбы, сотрудничества, во благо народа нашей родной страны и дружеских нам россиян. Ермека осудили за доброе, позитивное отношение к В.В. Путину и российскому дружескому народу; за поддержку СВО, за высказанное субъективное желание об интеграции, как о процессе объединения суверенных государств с целью установления расширенного экономического пространства, в котором могут свободно циркулировать товары, услуги, финансы, инвестиции, рабочая сила», – пишет Марлен Тайчибеков.

Автор письма обращает внимание на то, что на свободе его брат активно занимался благотворительностью, оказывая финансовую помощь детским домам, домам престарелых, перечисляя денежные средства на лечение онкологическим больным, спортсменам, малоимущим, ветеранам Великой Отечественной Войны.

«Сейчас брата в тюрьме подвергают истязаниям и содержат в бесчеловечных условиях. Требуют, чтобы Ермек на видеокамеру дал отрицательную оценку СВО, и президента России Владимира Путина назвал агрессором. Ермек отказывается, и за это его подвергают жестоким пыткам, угрожают смертью, склоняют к суициду и насильственному принятию радикального ислама. Националисты-сокамерники пользуются безнаказанностью, а порой и поддержкой действующей власти, творят беспредел… Можно ли ему и его единомышленникам добровольцам-ополченцам, томящимся в казематах, помочь с вызволением из тюрем и предоставлением гражданства Российской Федерации?», – обращается с просьбой родной брат узника-русофила.