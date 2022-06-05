Брат Мустафы Найема ранен в голову

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Новости Украины

Родной брат одного из главных подстрекателей госпереворота 2014 года на Украине Мустафы Найема – Маси Найем – получил тяжелое ранение в голову. Его везут на операцию в бывший Днепропетровск.

«У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции», – сообщил Мустафа Найем.

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Найем официально числился адвокатом, однако после 2014 года участвовал в карательной операции против Донбасса, а с начала российской СВО вернулся в ряды вооруженных формирований. Минувшей весной он выкладывал фотографии в компании с известным нацистом – сексотом СБУ Сергеем Стерненко. Ранее Найем обеспечивал защиту Стерненко в суде, в итоге экс-«правосек» смог выйти на свободу, несмотря на совершенные убийства и нападения.