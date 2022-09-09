«Браталась с коммунистами»: в Киеве Елене Зеленской припомнили визит в Китай

09.09.2022  11:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Китай, Политика, США, Украина
Новости Украины

Американцы знали о начале спецоперации РФ на Украине в 2022 году, поэтому осенью годом ранее не дали президенту Владимиру Зеленскому совершить визит в Китай.

Об этом в ходе онлайн конференции член экспертного совета Государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы знали о начале спецоперации РФ на Украине в 2022 году, поэтому осенью годом...

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«Осенью прошлого года, накануне полномасштабного вторжения, широко праздновалось в Пекине столетие Коммунистической партии Китая, тут нечего греха таить, но или официальный, или полуофициальный визит имела даже Елена Зеленская в Китай на кинофестиваль, который проводился в честь и под флагами Коммунистической партии Китая, были заявления разные в парламенте очень странные, реверансы, перед коммунистами Китая», – сказал Мартынюк.

«К счастью все это изменилось. Кстати мы уже забыли о том, что активно готовился визит Владимира Зеленского в Китай осенью, я думаю, что только благодаря американцам, которые понимали, что будет рано или поздно в 2022 году, этот визит так и не состоялся», – заявил Мартынюк.

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