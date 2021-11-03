Братским разногласиям конец? Президент Сербии и премьер Черногории наконец-то встретились

03.11.2021 16:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Находящийся с официальным визитом в Белграде премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич был принят президентом Сербии Александром Вучичем в президентской резиденции в районе Андричев венац.

Ранее черногорскому лидеру была устроена торжественная встреча премьер-министром Сербии Анной Брнабич в аэропорту Белграда.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», приезд Кривокапича – первый за многие годы официальный визит премьера Черногории в Сербию.

Начиная с 2006 года, когда режим нынешнего президента, а в прошлом премьера Черногории Мило Джукановича вывел страну из государственного союза с Сербией и повел на Запад, отношения между официальными Подгорицей и Белградом стали напряженными. Напряжение сохранилось и после победы в августе прошлого года противостоявшей Джукановичу коалиции во главе с нынешнем премьером Здравко Кривокапичем. Последнему удалось отвести удар государственной машины от Сербской православной церкви, но в остальном его кабинет остался послушной марионеткой Запада.

«Я лично приветствовал премьер-министра Республики Черногория Здравко Кривокапича, – прокомментировал состоявшуюся встречу Александр Вучич в своем инстаграм. – Для Сербии отношения с Черногорией, а также со всеми ее соседями имеют огромное значение. Существует обоюдная заинтересованность в возрождении инфраструктуры, которая нас связывает, и мы придаем особое значение развитию экономических отношений».

Ожидается также, что в ходе своего двухдневного визита Кривокапич также проведет встречу с председателем Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичем.

Символично, что прилетев накануне в Белград, черногорский премьер первым делом посетил мемориальную доску первому прозападному премьеру Сербии Зорану Джинджичу, убитому военными-патриотами за предательство интересов страны Западу. Кстати, один из организаторов этого покушения, командир легендарного спецподразделения «Красные береты» Милорад «Легия» Улемек, прошедший добровольцем войну в Хорватии, Боснии, а затем как сербский военнослужащий –в Косово, приговоренный к сорока годам лишения свободы, на днях объявил голодовку в тюрьме.

Милорад Улемек в суде.