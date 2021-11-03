На Украине с нарушением Конституции отправлены в отставку сразу пять министров

03.11.2021 16:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада без объяснения причин сегодня приняла проекты постановлений об увольнении сразу пяти украинских министров, некоторые из которых также занимали должности вице-премьеров.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в список уволенных попали министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский, министр обороны Андрей Таран, вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, министр по «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Примечательно, что ни один из увольняемых министров, кроме Алексея Резникова, не присутствовал в зале и не выступил перед парламентом – увольнение происходило в заочном формате, по заранее написанным заявлениям.

Это возмутило некоторых депутатов. В частности, Сергей Рахманин заявил, что увольнение без присутствия министров является грубым нарушением Конституции Украины.

«Согласно Конституции, Кабинет министров является органом, подотчётным и подконтрольным Верховной раде. Паны и пани, никто не отменял парламентский контроль и ответственность. И то, что министров даже нет в ложе – это означает не только неуважение к депутатскому корпусу, но и грубое неуважение ко всем избирателям, которые голосовали за действующих депутатов», – возмутился Рахманин.

В свою очередь, скандальный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил, что вместо министров необходимо отстранить президента Владимира Зеленского.

«Мы не тем занимаемся. Нам необходима отставка президента, который так проводит кадровую политику, что она превратилась в генератор случайных чисел и случайных людей. Сначала мы назначали неизвестных людей непонятно за что, теперь их увольняем. Зеленский делает следующим образом – всеми министрами работает он. Время от времени ему кто-то не нравится. Может, недостаточно громко смеётся над его шутками, а может недостаточно много времени смотрит «95 квартал». Тогда пошёл вон. А как подобрать нового министра? В коридор вышел, увидел кого-то, кто ему понравился – а иди в министры. Там тебя научат. Так не может работать государство», – сказал он.

По мнению депутата Натальи Королевской, никакие кадровые перестановки уже не спасут команду Владимира Зеленского от гибели.

«Не надо передвигать стулья на палубе «Титаника». Что вы делаете? Ваше правительство сегодня – это «Титаник». И это понятно абсолютно всем в нашей стране. И вы тянете за собой всю страну. Имейте хоть немного разума и увольте всё непрофессиональное правительство», – потребовала она.

После чего в результате череды голосований были уволены все пять министров. Примечательно, что, несмотря на прозвучавшую критику, «Слуги народа» обеспечили подавляющее большинство голосов.

Напомним, что украинское руководство планирует назначить одного из уволенных министров – ярого русофоба и ненавистника Донбасса Алексея Резникова, – на должность министра обороны Украины.

Эксперты оценивают сегодняшние перестановки в Кабмине как исключительно технический процесс замены несамостоятельных фигур.

«Вообще неинтересно наблюдать за ротацией в департаменте «Кабинет министров» Офиса президента», – комментирует политолог Алексей Голобуцкий.

«Никто на это даже внимания не обратил. Скажу больше: мало кто из экспертов в состоянии перечислить по памяти фамилии уволенных», – отмечает киевский журналист Александр Зубченко.