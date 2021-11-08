Брифинг Лаврова: Позиция России по Украине ужесточается

Новости Украины

Украина, Германия и Франция, ничего не предпринимая для выполнения ранее достигнутых договорённостей по прекращению войны в Донбассе, пытаются навязать России очередную бесполезную встречу.

Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 октября, в развитие слов президента Путина, что для нас важна не встреча ради встречи, а содержательный контакт, который должен опираться на выполнение предыдущих договорённостей, направили нашим коллегам в Берлин, Париж и Киев наше видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в Нормандском формате. Он был честный, достаточно ёмкий, и охватывал все ключевые проблемы, в которые сейчас упирается урегулирование внутриукраинского кризиса, и, прежде всего, проблемы отказа украинского руководства делать что бы то ни было для выполнения своих обязательств», – сказал Лавров.

По словам министра, после этого, 30 октября, он встречался с главой МИД Франции, который предложил провести встречу 11 ноября в Париже.

«Я ему ответил, что, во-первых, хотел бы получить реакцию коллег на содержательные предложения. Потому что именно содержательная сторона имеет приоритет, а не протокольные договорённости «давайте повидаемся и попозируем перед телекамерами». Нам такие показушные выступления не нужны. И поинтересовался, видел ли он направленные в Париж предложения. Министр Франции ответил отрицательно – он ещё не успел их посмотреть. Но опять стал настоятельно подчёркивать необходимость встретиться 11 ноября», – добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что без конкретной повестки российские дипломаты встречаться не намерены. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что дата 11 ноября не устраивает Кремль.

«Тем не менее, на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено как чуть ли не безальтернативная дата. Я уже не говорю про дипломатический этикет – это просто по-человечески некультурно. Мы направили дополнительный материал, чтобы заняться не планированием каких-то мероприятий «для галочки», а существом вопроса, и перечислили те шаги, которые предпринимает киевский режим, чтобы торпедировать Минские договорённости. Более того, обсуждаются законопроекты, запрещающий официальным лицам, на что обращал внимание президент Путин в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции. И они заверили, что сделают всё, чтобы такой закон не был принят. А он уже благополучно прошёл экспертизу Венецианской комиссии, что не делает никакой чести этому органу. Поэтому ситуация такая – 11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем. Прежде всего, потому, что сначала нам необходимо понять, каким будет продукт такой встречи», – резюмировал Лавров.

Комментируя заявление российского министра, московский политолог Алексей Чеснаков выразил уверенность, что позиция России в отношении Украины теперь станет жестче.

«Любопытно, что Лавров так открыто говорит о своем категорическом отказе с указанием запрашивающего встречу и даже ее даты. Значит, условия российской стороны станут жестче», – пояснил Чеснаков.