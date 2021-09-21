Москва расценит принятие Киевом закона «о переходном периоде» как выход из Минских соглашений – Захарова

21.09.2021 22:30 (Мск), Москва, Владимр Гладков

Новости Украины

Не желающий прекращать войну в Донбассе Киев находится в шаге от того, чтобы де-факто признать свой выход из Минских соглашений.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт в Донбассе может и должен быть решён исключительно мирными средствами на безальтернативной основе Минского комплекса мер. А для этого нужна политическая воля сторон конфликта – Киева и Донецка с Луганском. И, конечно, их готовность вести прямой диалог в целях выполнения достигнутых договорённостей и взятых на себя обязательств. К сожалению, как мы видим, у киевского режима такой готовности не наблюдается. Напротив, прослеживается стремление саботировать Минские соглашения, попытаться навязать свою логику урегулирования. В последнее время эта линия стала просто очевидной», – сказала она.

Мария Захарова напомнила, что последние политические шаги Киева свидетельствуют, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и прекращать войну в Донбассе.

«Напомню, 9 августа в Верховную раду был внесён законопроект о государственной политике переходного периода. Он не только противоречит комплексу мер, но и предусматривает зачистку от нелояльных Киеву сил. Вместо особого статуса, вместо языковых прав, амнистии для жителей Донбасса, полномочий местных органов власти и условий организации выборов в соответствии с Минскими соглашениями и нормандскими договорённостями, в нём содержатся положения о введении военно-гражданских и международных администраций», – добавила представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что принятием Киевом этого законопроекта будет означать его фактический выход из Минских соглашений.

«Принятие этого законопроекта будет фактически означать выход Украины из Минских соглашений и слом всего переговорного процесса», – добавила Захарова.

Также она подчеркнула, что принудить Киев к выполнению Минских соглашений могут Франция, Германия и США, а также международные институты.