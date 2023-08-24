БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу

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На завершившемся сегодня в ЮАР саммите БРИКС было принято решение о принятии в организацию шести новых стран: Египта, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Аргентины и Эфиопии.

На приеме в БРИКС Египта настояла Россия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ради этого Каир отказался поставлять боеприпасы ВСУ, на чем настаивали США. Китай хотел, чтобы организация приросла 10 новыми членами, но против этого выступала Индия, зависящая от Вашингтона. Однако и усеченный вариант приема устраивает Пекин, поскольку позволяет вытеснить США из Персидского залива. Саудиты уже согласились торговать нефтью за юани.

Расширение БРИКС на этом не закончится. Ожидается, что новые члены будут приняты в 2024 году на следующем саммите, который пройдет в Казани.

Уже в нынешнем составе организация намерена влиять на ООН. Представлявший в Йоханнесбурге Россию министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что будет голосовать против включения Германии и Японии в постоянный состав Совбеза ООН, опираясь на решение БРИКС о включении в Совбез Индии и Бразилии.

Укрупнившаяся организация будет играть ключевую роль на мировом рынке нефти и газа, поскольку ее страны-члены контролируют 80% мировой добычи.

«БРИКС может переформатировать весь мировой рынок энергетики. Если, например, удастся перевести торговлю нефтью и газом в создаваемую альтернативу доллару. Доля доллара в активах центробанков уже быстро падает – но так она начнёт падать и в мировой торговле. Это может подорвать доминирование Вашингтона и поставить весь Запад в очень сложное положение – где “зелёный переход” на фоне энергокризиса нынче зашёл в очевидный тупик», – написал в своем тг-канале американист Малек Дудаков.

Саудовские СМИ написали, что вступление королевства в БРИКС – это «акт независимости Саудовской Аравии».

«Ибо Штаты с их зонами влияния, что называется, допекли. Если же абстрагироваться от политики и пропаганды, то расширение БРИКС несет вполне отчетливую экономическую составляющую. Имеется в виду наше предложение создать единую расчетную единицу стран БРИКС (прошу не путать с единой валютой) и на ее основе рассчитывать цену ключевых commodities. Удар по доллару будет колоссальный. Шутка ли – больше 50 лет цены на нефть, газ, металлы, удобрения и проч. рассчитывались через «американца», – пишет экономист Никита Кричевский.

С января 2024 года ВВП БРИКС составит 30% от мирового и превысит 30 трлн долларов. Однако министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев считает, что альянсу необходима единая валюта.

«Если запустить для трансграничных расчетов нацвалюты в цифровой форме, то можно легко уйти от санкций. Но остается вопрос о ценообразовании. Чтобы уйти от западной зависимости в ценообразовании, нужна мировая валюта, модель которой основывается на корзинах нацвалют и биржевых товаров», – написал он.

Однако пока речь о единой валюте для БРИКС не идет из-за опасений той же зависимой от США Индии. Однако очевидно, что ситуация будет меняться, и в Америке уже бьют тревогу.

«Если есть важный вывод для Вашингтона, то он должен заключаться в том, что многие страны, включая традиционных партнёров, разочарованы либеральным международным порядком и неудовлетворены однополярностью, возникшей после холодной войны. Соединённым Штатам следует подумать о том, как переделать или, по крайней мере, внести поправки в нынешний многосторонний порядок, чтобы устранить эти разочарования и проблемы, работая с союзниками и партнёрами над решением основных проблем современности. В противном случае вмешаются другие державы, и скорее всего, способами, которые не будут способствовать интересам США», – заявил эксперт Института Мира США Адам Галлахер.

БРИКС – это безусловный успех России и Китая, считает политолог Павел Данилин.

«Именно эти две страны приветствовали в целом расширение организации. И вот, оно произошло, и даже без каких бы там ни было серьезных проблем. Приход огромного рынка Аргентины, сильнейших саудитов и главное – суверенного Ирана – подчеркивает стремление стран-членов жить по своему. Жить без указки гегемона – США. Уверен, настанет день, когда идея вводить санкции против своего геополитического или экономического конкурента горькими слезами отольется американцам. А пока – медленно идем в сторону общего банка и новой мировой общей валюты. Направление выбрано верное», – написал Данилин.